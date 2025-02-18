«Слуга» Третьякова залишила каву для Порошенка в McDonald's. Реакція опозиції

Галина Третьякова: Залишила для Петра Порошенка або будь-якого іншого безхатченка «підвішану каву» у Макдональсі

Слуга народу та голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова залишила каву для експрезидента Петра Порошенка у McDonald's. Оскільки той нещодавно поскаржився, що не може купити її через санкції. Відповідне відео нардепка показала у Facebook.

Третьякова оприлюднила відео того, як робить замовлення у Макдональдсі. Окрім п’яти кав, вона замовила ще одну додаткову, яку зможе безплатно отримати Порошенко.

«Чи можу я оплатити ще одне капучино, але не брати його для того, щоб якщо Петро Порошенко приїде за кавою, міг його взяти безоплатно?. «Підвішена кава» так звана в Європі. Можна я залишу?», – запитала Третьякова у касира закладу.

Заклад погодився виконати замовлення нардепки. Відео Третьякова супроводила підписом: «Залишила для Петра Порошенка або будь-якого іншого безхатченка «підвішану каву» у Макдональсі».

Згодом депутатка фракції «ЄС» Ірина Геращенко відреагувала на допис Третьякової. Вона порадила передати «Галіну каву військовим».

«Слуга Галя Третьякова вирішила пожартувати, що вона залишила каву для Порошенка в Макдональдсі. Інші слуги, які строчили кляузи на Порошенка в регламентний, весело лайкають. Це діагноз, друзі», – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками.

Згодом експрезидент України, народний депутат Петро Порошенко поскаржився, що через заблоковані банківські рахунки він не може купити каву на автозаправній станції.

Адвокат Порошенка заявив, що експрезидент оскаржуватиме у Верховному суді санкції, які запровадили проти нього президент Володимир Зеленський та РНБО.

До слова, Зеленський заявив, що зніме санкції проти Порошенка, якщо виведені з країни гроші – будуть повернуті у бюджет і скеровані на Збройні Сили.