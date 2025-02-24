Дрони атакували НПЗ в Рязанській області

Ураження одного з нафтопідприємства Росії 5 лютого

Місцеві скаржаться на гучні вибухи в регіоні

У ніч проти 24 лютого дрони атакували Рязанську область. Місцеві пабліки пишуть, що безпілотники летіли курсом на нафтопереробний завод.

За попередніми даними, на території підприємства сталась пожежа. Очевидці повідомляють, що чули серію гучних вибухів поблизу НПЗ, а вже згодом побачили полум'я на території заводу.

Офіційного повідомлення від губертатора регіону ще немає.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

Нагадаємо, нещодавно у Росії після атаки БпЛА спалахнув Саратовський нафтопереробний завод. Губернатор Саратовської області підтвердив ушкодження «на промисловому підприємстві», проте деталей не повідомив. Як завжди, у РФ заявили, що збили дрони, що атакували.

До слова, 20 лютого дрони Служби безпеки України зупинили роботу нафтоперекачувальної станції «Нововєлічковская» у Росії.

Така ж ситуація була на підприємстві «Пластіфактор». Воно знаходиться у селі Крим Ростовської області РФ.

А близько місяця тому у Ленінградській області РФ розгорілась велика пожежа в промзоні.

Крім того, через пожежу найбільший НПЗ на півдні Росії зупинив половину потужностей.