Ракетна атака на Київ: скільки ракет збито – дані Повітряних сил

Окупанти запустили на столицю крилаті та балістичні ракети

Уночі 21 березня російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні крилатими й балістичними ракетами. Була знищена 31 повітряна ціль. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Зокрема противник атакував столицю двома балістичними / аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» / Х-47М2 «Кинджал», а також 29 крилатими ракетами Х-101 / Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків – Волгодонськ, Енгельс).

Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ. До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі Сил оборони. У результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині.

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Зауважимо, за даними КМВА, уночі під час ракетної атаки на Київ сили ППО уразили приблизно три десятки ворожих ракет. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ.

Як відомо, у кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок та житловий будинок. У Шевченківському районі, де горить квартира в житловому будинку, відбувається евакуація мешканців будинку.

Станом на 6.30 ранку кількість постраждалих через ранкову атаку на Київ збільшилася до десяти. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Наразі достеменно відомо про двох постраждалих – дівчинку 11 років та чоловіка 38 років. Без загиблих.

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Уночі близько десяти бомбардувальників Ту-95 МС запустили ракети по Україні. По всій країні була оголошена масштабна повітряна тривога.