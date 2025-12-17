Головна Країна Події в Україні
Росія масовано атакувала Крививй Ріг безпілотниками: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія масовано атакувала Крививй Ріг безпілотниками: є постраждалі
Є влучання БпЛА у житлові забудови, постраждали люди
фото: соціальні мережі

Внаслідок російської атаки є влучання в сектори житлової забудови

У ніч на 18 грудня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Кривому Розі близько 23:00 пролунала серія потужних вибухів – місто опинилося під атакою безпілотників. 

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що було влучання в сектори житлової забудови. Почалася аварійно-рятувальна операція. Внаслідок атаки є постраждалі.

«Кривий Ріг. Шахедна атака. Є влучання в сектори житлової забудови. Приступили до аварійно-рятувальної операції. Є постраждалі», – написав Вілкул.

Як відомо, у ніч на 15 грудня російські терористи завдали ударів по Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено вокзал у П'ятихатках. 

У П'ятихатках постраждав вокзал через ворожий обстріл: пошкоджена покрівля та фасад будівлі, вибиті вікна. Окупанти били по регіону «шахедами».

Нагадаємо, два райони Дніпропетровської області зазнали російських ударів, є загиблий і поранені. Про це повідомив зранку 5 грудня виконувач обов’язків голови ОВА Владислав Гайваненко.

«На Синельниківщині російські війська поцілили БпЛА по Васильківській громаді. Загинув 12-річний хлопчик. Постраждали жінка 37 років та 39-річний чоловік. Вони отримали необхідну медичну допомогу. Виникла пожежа. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений», – інформує посадовець.

До слова, президент України Володимир Зеленський утворив п'ять військових адміністрацій у Дніпропетровській області. 

