Уряд закупив зарядні станції для родин з дітьми з інвалідністю: як отримати

Уряд реалізує програму підтримки – забезпечення портативними зарядними станціями родин з дітьми з інвалідністю підгрупи А. Наразі закуплено 10 тис. станцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Кабміну Юлію Свириденко.

Загалом наразі закуплено 10 тис. станцій орієнтовною ємністю 2 кВт-год. Перші чотири тис. вже адресно розіслані через «Укрпошту» родинам таких дітей. Решта буде доставлена найближчим часом.

Отримати станцію може один із батьків, опікун або законний представник дитини.

Які обов‘язкові вимоги для отримання державної допомоги?

Допомогу може отримати дитина, якій на дату подання заяви не виповнилось 18 років, що має статус дитини з інвалідністю підгрупи А, та яка перебуває на території України;

На кожну дитину має бути подана окрема заява;

Заява має бути подана до 1 квітня 2026 року.

Як отримати допомогу?

Заявник, який має право на отримання допомоги, повинен подати заяву до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України у своєму регіоні. Форма для заповнення буде надана на місці. До заяви додається копія документа, що підтверджує статус дитини з інвалідністю підгрупи А до 18 років. Під час оформлення заяви пред’являються: документ, що посвідчує особу (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження законного представника (у разі звернення законного представника). Територіальні органи Пенсійного фонду України здійснюють ідентифікацію отримувача портативної зарядної станції та перевірку повідомлених ним відомостей. У разі виявлення невідповідності з даними, що містяться в публічних електронних реєстрах, територіальний орган Пенсійного фонду України інформує отримувача портативної зарядної станції про це. Пенсійний фонд України щоп’ятниці формує список отримувачів портативних зарядних станцій та передає сформовану заявку до АТ «Фонд декарбонізації України». «Фонд декарбонізації України» передає АТ «Укрпошта» верифікований список отримувачів портативних зарядних станцій та самі зарядні станції для здійснення їх доставки сім’ям з дітьми з інвалідністю підгрупи А. Отримувач державної допомоги у вигляді портативної зарядної станції для дітей з інвалідністю підгрупи А отримує зарядну станцію на тому відділенні АТ «Укрпошта», яке він вказав у своїй заяві.

