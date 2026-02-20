Головна Одеса Новини
В Одесі ситуація з енергетикою залишається складною: деталі від влади

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Пункти незламності в Одесі за минулу добу відвідало понад 13 тис. людей
фото: Сергій Лисак/Telegram

За минулу добу 5 тис. містян скористалися мобільними пунктами обігріву

Ситуація з енергетикою в місті Одеса залишається складною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

«Ситуація з енергетикою в місті залишається складною. Поки спеціалісти ДТЕК працюють над усуненням наслідків ворожих атак, продовжують цілодобово працювати пункти незламності», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу пункти незламності відвідало понад 13 тис. містян, зокрема 5 тис. скористалися мобільними пунктами обігріву.

Нагадаємо, Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

