Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю
Президент пояснив, що для України існує лише два логічні шляхи дій у цій війні
фото: Офіс президента

Україна не повинна обирати між ударами по військових об’єктах і енергетиці РФ, адже це частина одного ланцюга

Президент України Володимир Зеленський заявив, що енергетична інфраструктура Росії є законною ціллю для ударів, оскільки саме за рахунок доходів від продажу енергоресурсів РФ фінансує війну проти України. Про це інформує «Главком».

За словами глави держави, Україна не має робити вибір між ударами по військових об’єктах або енергетиці країни-агресора, адже ці сфери безпосередньо пов’язані між собою.

«Ми не маємо обирати, б’ємо по військовій цілі чи по енергетиці. Він продає цю енергетику, продає нафту, бере гроші та вкладає їх у зброю. А цією зброєю вбиває українців», – наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що для України існує лише два логічні шляхи дій у цій війні: або знищувати безпосередньо ворожу зброю, або завдавати ударів по джерелах фінансування російського військово-промислового комплексу.

«Що має робити українець? Є два шляхи. Ми будуємо зброю і б’ємо по їхній зброї. Або ж б’ємо по джерелу походження та нарощування їхніх грошей. А джерело – це енергетика», – заявив він.

Зеленський підкреслив, що всі ці об’єкти є для України законними військовими цілями, адже вони безпосередньо забезпечують можливість Росії продовжувати агресію.

«Ось що відбувається. Усе це для нас – законні цілі. І хто до нас міг таке зробити з «рускімі»? Ніхто», – додав президент.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 7 лютого, росіяни атакували обʼєкти, від яких залежить робота атомних станцій, наразивши таким чином на небезпеку і Україну, і Європу. 

Також внаслідок масованого комбінованого обстрілу 7 лютого у місті Бурштин на Прикарпатті зникло водо- і теплопостачання. Бурштинська ТЕС, яку вночі атакували росіяни, зазнала серйозних пошкоджень та наразі не працює.

Як відомо, у ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України. За словами Володимира Зеленського, було більш ніж 400 російських дронів, і значна частина з них – «шахеди». Також було майже 40 ракет різних типів. Значну частину українським воїнам вдалося збити. Але не всі.

Читайте також:

Теги: росія енергетика фінансування Володимир Зеленський Україна президент інфраструктура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків
Росія вперше застосувала реактивний БПЛА «Герань-5» – розвідка
11 сiчня, 14:05
Головні новини проти ночі 19 січня 2026 року
Атака на Україну, вибухи у Росії, пожежі у Чилі: головне за ніч 19 січня 2026
19 сiчня, 05:40
Зеленський заявив про 100% бронювання для працівників енергокомпаній і комунальних підприємств
Зеленський заявив про 100% бронювання для працівників енергокомпаній і комунальних підприємств
21 сiчня, 15:02
Сенат може проголосувати за пакет, який також передбачає річне фінансування кількох інших федеральних відомств, уже найближчим часом
Трамп і демократи досягли попередньої угоди, щоб уникнути шатдауну
30 сiчня, 05:08
Ворог завдав ракетного удару по цивільному енергообʼєкту, який забезпечує теплом киян
Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атаки росіян: зʼявилися нові фото
4 лютого, 19:40
За словами Володимира Зеленського, найскладніші питання будуть винесені на наступну тристоронню зустріч
Завершення війни. Американці поставили дедлайн Україні та Росії
Вчора, 11:00
Через знеструмлення у Києві стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря
Через знеструмлення у Києві стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря
21 сiчня, 16:22
Через борги енергоринок втрачає інвестиції в нові потужності – експерт
Через борги енергоринок втрачає інвестиції в нові потужності – експерт
29 сiчня, 11:04
Зеленський підкреслив, що пошук виходу або компромісу, про який говорять партнери зі США, має передбачати кроки з обох боків
«Ми готові до компромісу». Зеленський розказав, що вперше сталося на переговорах в Абу-Дабі
30 сiчня, 10:05

Події в Україні

Україна відкриває експорт зброї: президент повідомив подробиці
Україна відкриває експорт зброї: президент повідомив подробиці
Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю
Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю
Нардеп Костенко пояснив, чому перемовини наразі є невигідними для України
Нардеп Костенко пояснив, чому перемовини наразі є невигідними для України
Україну накриє нова хвиля лютих морозів
Україну накриє нова хвиля лютих морозів
Із полону повернувся азовець, якого росіяни засудили до довічного ув’язнення та утримували в катівнях Сибіру
Із полону повернувся азовець, якого росіяни засудили до довічного ув’язнення та утримували в катівнях Сибіру
ЗСУ перебувають у підвищеній готовності через активність Білорусі на кордоні – Forbes
ЗСУ перебувають у підвищеній готовності через активність Білорусі на кордоні – Forbes

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Вчора, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua