Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю

Президент пояснив, що для України існує лише два логічні шляхи дій у цій війні

Україна не повинна обирати між ударами по військових об’єктах і енергетиці РФ, адже це частина одного ланцюга

Президент України Володимир Зеленський заявив, що енергетична інфраструктура Росії є законною ціллю для ударів, оскільки саме за рахунок доходів від продажу енергоресурсів РФ фінансує війну проти України. Про це інформує «Главком».

За словами глави держави, Україна не має робити вибір між ударами по військових об’єктах або енергетиці країни-агресора, адже ці сфери безпосередньо пов’язані між собою.

«Ми не маємо обирати, б’ємо по військовій цілі чи по енергетиці. Він продає цю енергетику, продає нафту, бере гроші та вкладає їх у зброю. А цією зброєю вбиває українців», – наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що для України існує лише два логічні шляхи дій у цій війні: або знищувати безпосередньо ворожу зброю, або завдавати ударів по джерелах фінансування російського військово-промислового комплексу.

«Що має робити українець? Є два шляхи. Ми будуємо зброю і б’ємо по їхній зброї. Або ж б’ємо по джерелу походження та нарощування їхніх грошей. А джерело – це енергетика», – заявив він.

Зеленський підкреслив, що всі ці об’єкти є для України законними військовими цілями, адже вони безпосередньо забезпечують можливість Росії продовжувати агресію.

«Ось що відбувається. Усе це для нас – законні цілі. І хто до нас міг таке зробити з «рускімі»? Ніхто», – додав президент.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 7 лютого, росіяни атакували обʼєкти, від яких залежить робота атомних станцій, наразивши таким чином на небезпеку і Україну, і Європу.

Також внаслідок масованого комбінованого обстрілу 7 лютого у місті Бурштин на Прикарпатті зникло водо- і теплопостачання. Бурштинська ТЕС, яку вночі атакували росіяни, зазнала серйозних пошкоджень та наразі не працює.

Як відомо, у ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України. За словами Володимира Зеленського, було більш ніж 400 російських дронів, і значна частина з них – «шахеди». Також було майже 40 ракет різних типів. Значну частину українським воїнам вдалося збити. Але не всі.