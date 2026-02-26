Місцева влада представить план розвитку енергетики на наступну зиму: названо дату

Президент: Важливо, щоб за ці пів року, які в нас будуть до початку наступного опалювального сезону, було зроблено якомога більше в підготовці

Сьогодні, 26 лютого, президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками міжнародної бізнес-спільноти. Обговорили посилення енергетичної стійкості України та підготовку до наступної зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«1 березня всі наші місцеві органи влади представлять план розвитку енергетики на наступну зиму. Важливо, щоб за ці пів року, які в нас будуть до початку наступного опалювального сезону, було зроблено якомога більше в підготовці. Роль приватного сектору в цьому – ключова, і ми розраховуємо на спільні проєкти», – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав: «Серед ключових питань також – ширші можливості інвестування в Україну та залучення приватного бізнесу до відбудови, зокрема інвестиції в оборонно-промисловому комплексі. Дякую представникам за підтримку України протягом цих років повномасштабної російської агресії. Навіть під час війни, після такої зими наша країна живе. Ми відкриті до партнерства, до спільних проєктів, до інвестицій, які підтримають наших людей і нашу безпеку. Дякую всім, хто інвестує в стійкість України».

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.