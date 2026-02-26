Головна Країна Політика
search button user button menu button

Місцева влада представить план розвитку енергетики на наступну зиму: названо дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Місцева влада представить план розвитку енергетики на наступну зиму: названо дату
Зеленський зробив заяву про план розвитку енергетики на наступну зиму
фото: скриншот з відео

Президент: Важливо, щоб за ці пів року, які в нас будуть до початку наступного опалювального сезону, було зроблено якомога більше в підготовці

Сьогодні, 26 лютого, президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками міжнародної бізнес-спільноти. Обговорили посилення енергетичної стійкості України та підготовку до наступної зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«1 березня всі наші місцеві органи влади представлять план розвитку енергетики на наступну зиму. Важливо, щоб за ці пів року, які в нас будуть до початку наступного опалювального сезону, було зроблено якомога більше в підготовці. Роль приватного сектору в цьому – ключова, і ми розраховуємо на спільні проєкти», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зеленський додав: «Серед ключових питань також – ширші можливості інвестування в Україну та залучення приватного бізнесу до відбудови, зокрема інвестиції в оборонно-промисловому комплексі. Дякую представникам за підтримку України протягом цих років повномасштабної російської агресії. Навіть під час війни, після такої зими наша країна живе. Ми відкриті до партнерства, до спільних проєктів, до інвестицій, які підтримають наших людей і нашу безпеку. Дякую всім, хто інвестує в стійкість України».

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Читайте також:

Теги: енергетика Володимир Зеленський відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через критичну ситуацію в енергостистемі України по всіх містах продовжують роботу пункти обігріву та пункти незламності
«Яка когенерація?» Ексміністр енергетики пояснив мешканцям мегаполісів, в чому проблема
1 лютого, 22:26
Ворог завдав ракетного удару по цивільному енергообʼєкту, який забезпечує теплом киян
Який вигляд має Дарницька ТЕЦ після атаки росіян: зʼявилися нові фото
4 лютого, 19:40
Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці анонсував запуск додаткових потужностей у Києві
Енергокриза у Києві. Шмигаль анонсував запуск додаткових потужностей
8 лютого, 23:11
Зеленський хоче знати конкретну дату вступу України до ЄС
Зеленський хоче знати конкретну дату вступу України до ЄС
12 лютого, 01:29
CNN: Ліквідація Зеленського була ключовим елементом плану РФ із захоплення України
CNN: Ліквідація Зеленського була ключовим елементом плану РФ із захоплення України
21 лютого, 04:57
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО
Україна ввела нові санкції проти РФ: у списку понад 120 осіб і компаній
8 лютого, 10:39
Петр Павел під час Мюнхенської конференції
Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні
15 лютого, 21:15
Дональд Трамп прагне організувати масштабне публічне шоу навколо підписання мирної угоди між Україною та Росією
Трамп планує масштабну церемонію підписання мирної угоди між Україною та РФ – CNN
24 лютого, 10:25
Володимир Зеленський повідомив про новий етап переговорів після розмови з Трампом
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
Вчора, 21:34

Політика

НАБУ повернуло гроші Тимошенко, які були вилучені під час обшуку
НАБУ повернуло гроші Тимошенко, які були вилучені під час обшуку
Буданов назвав свою головну задачу на новій посаді
Буданов назвав свою головну задачу на новій посаді
Місцева влада представить план розвитку енергетики на наступну зиму: названо дату
Місцева влада представить план розвитку енергетики на наступну зиму: названо дату
Україна готується до паводків: влада повідомила, які регіони під загрозою
Україна готується до паводків: влада повідомила, які регіони під загрозою
Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю гарантії безпеки
Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю гарантії безпеки
Тищенко увійшов до депутатської групи «Відновлення України»
Тищенко увійшов до депутатської групи «Відновлення України»

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua