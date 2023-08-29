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Вибухи у Криму: з'явилися супутникові фото наслідків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Криму: з'явилися супутникові фото наслідків
фото ілюстративне

На знімках помітні  невідомі об'єкти та сліди від автомобільної техніки в районі Оленівки

Сьогодні , 29 серпня, на заході тимчасово окупованого Криму, в селі Оленівка, пролунали вибухи. У мережі з'явилися знімки наслідків події. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

Вибухи у Криму: з'явилися супутникові фото наслідків фото 1

Так, на супутникових знімках сервісу Planet.com видно невідомі об'єкти та сліди від автомобільної техніки в районі Оленівки.

Вибухи у Криму: з'явилися супутникові фото наслідків фото 2

Повідомляється, що спалах у цьому районі також зафіксували супутники NASA.

Раніше повідомлялося, що жителі Оленівки, що в тимчасово окупованому Криму, чули гучні вибухи. Зазначалося, що на місце вже вирушили «швидкі».

Теги: Оленівка Крим вибух

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