Вибухи у Криму: з'явилися супутникові фото наслідків

На знімках помітні невідомі об'єкти та сліди від автомобільної техніки в районі Оленівки

Сьогодні , 29 серпня, на заході тимчасово окупованого Криму, в селі Оленівка, пролунали вибухи. У мережі з'явилися знімки наслідків події. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, на супутникових знімках сервісу Planet.com видно невідомі об'єкти та сліди від автомобільної техніки в районі Оленівки.

Повідомляється, що спалах у цьому районі також зафіксували супутники NASA.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що жителі Оленівки, що в тимчасово окупованому Криму, чули гучні вибухи. Зазначалося, що на місце вже вирушили «швидкі».