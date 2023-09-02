Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Салліван зустрівся з керівниками українських антикорупційних установ: подробиці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Салліван зустрівся з керівниками українських антикорупційних установ: подробиці
Радник президента Сполучених Штатів Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван
фото з відкритих джерел

США підтвердили свою непохитну підтримку антикорупційних реформ в Україні та відважного захисту Україною своєї демократії від російської агресії

Джейк Салліван, радник президента Сполучених Штатів Джо Байдена з питань національної безпеки, провів зустріч з українською делегацією керівників антикорупційних організацій. Про це йдеться в заяві Білого дому.

До складу української делегації увійшли Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро України, Олександр Клименко, спеціальний антикорупційний прокурор, і Віра Михайленко, голова Верховного суду. Під час зустрічі обговорювалися досягнення України у боротьбі з корупцією та забезпеченні незалежності антикорупційних організацій.

У заяві, оприлюдненій Білим домом зазначено, що Джейк Салліван підкреслив життєво важливе значення для будь-якого демократичного суспільства незалежних, неупереджених правоохоронних і судових інституцій, здатних розслідувати, переслідувати та виносити судові рішення у справах про корупцію незалежно від того, куди вони ведуть.

США також підтвердили свою непохитну підтримку антикорупційних реформ в Україні та відважного захисту Україною своєї демократії від російської агресії.

Нагадаємо, 30 серпня відбулося засідання комітетів Європарламенту із закордонних справ та бюджету щодо пропозицій Єврокомісії підтримати Україну на €50 млрд для відбудови та модернізації країни протягом 2024-2027 років. Під час зустрічі Європарламент розкритикував ініціативу президента Зеленського прирівняти корупцію під час воєнного стану до державної зради. Відповідно до цієї пропозиції передати розслідування від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро України потрібно Службі безпеки України, що отримало жорстку реакцію від Європейського парламенту. 

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський подасть в парламент ініціативу щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду. На думку Зеленського, це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб посадовці навіть не думали про незаконне збагачення.

Теги: Європарламент Олександр Клименко прокурор корупція Семен Кривонос

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній президент США Дональд Трамп
Суд обрав запобіжний захід для Трампа у справі про спробу сфальсифікувати вибори
3 серпня, 23:46
Одеський суддя отримав підозру у хабарництві
Одеський суддя отримав підозру у хабарництві
4 серпня, 22:34
Демчак зауважив, що за останній час зʼявилось багато скомбінованої неправдивої інформації із його фото
Махінації на фондовій біржі. Екснардеп Демчак заперечує, що отримав підозру
9 серпня, 11:09
НАЗК має три претензії до Кирила Тимошенка
Кирило Тимошенко, який зник з Банкової на початку року, отримав повістку до суду
19 серпня, 08:00
Напад на високопосадовця податкової служби: суд обрав затриманим запобіжні заходи
Напад на високопосадовця податкової служби: суд обрав затриманим запобіжні заходи
21 серпня, 13:13
Росія заочно арештувала трьох суддів із Вільнюса. Литва звернулася до Єврокомісії
Росія заочно арештувала трьох суддів із Вільнюса. Литва звернулася до Єврокомісії
29 серпня, 22:33
Окупанти з артилерії обстріляли Херсонщину: є загиблий
Окупанти з артилерії обстріляли Херсонщину: є загиблий
Вчора, 23:46
Кабінету Міністрів України доручено забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбарʼєрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів
Перевірки військово-лікарських комісій та цифровізація: Зеленський провів засідання РНБО
30 серпня, 19:13
Захисниця обвинуваченого припустила, що Муравицький може мати статус політичного біженця на території Фінляндії
Суд оголосив у міжнародний розшук журналіста-блогера Муравицького
28 серпня, 14:44

Події в Україні

Салліван зустрівся з керівниками українських антикорупційних установ: подробиці
Салліван зустрівся з керівниками українських антикорупційних установ: подробиці
ЄС засудив проведення «виборів» на окупованих територіях України
ЄС засудив проведення «виборів» на окупованих територіях України
На окупованих територіях росіяни не допустили до занять старшокласників без паспорта РФ
На окупованих територіях росіяни не допустили до занять старшокласників без паспорта РФ
Рух Кримським мостом знову перекрито, повідомляють про атаку безпілотників
Рух Кримським мостом знову перекрито, повідомляють про атаку безпілотників
Окупанти з артилерії атакували Дніпропетровщину: є постраждала
Окупанти з артилерії атакували Дніпропетровщину: є постраждала
США відправлять Україні снаряди зі збідненим ураном – ЗМІ
США відправлять Україні снаряди зі збідненим ураном – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Ухилянтам приготуватися. Данілов анонсував рішення
23K
Росія вночі атакувала Україну двома ракетами «Калібр», є влучання – Повітряні сили
17K
Стало відомо, що перевозили знищені в Пскові Іл-76
12K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
11K
Лубінець розповів, кого з українців найважче повертати з полону
7759
Готував замах на командування ЗСУ: правоохоронці затримали агента-снайпера ФСБ (фото)

Новини

2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Вчора, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Вчора, 05:08
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
31 серпня, 07:10

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту