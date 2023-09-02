Салліван зустрівся з керівниками українських антикорупційних установ: подробиці

США підтвердили свою непохитну підтримку антикорупційних реформ в Україні та відважного захисту Україною своєї демократії від російської агресії

Джейк Салліван, радник президента Сполучених Штатів Джо Байдена з питань національної безпеки, провів зустріч з українською делегацією керівників антикорупційних організацій. Про це йдеться в заяві Білого дому.

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До складу української делегації увійшли Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро України, Олександр Клименко, спеціальний антикорупційний прокурор, і Віра Михайленко, голова Верховного суду. Під час зустрічі обговорювалися досягнення України у боротьбі з корупцією та забезпеченні незалежності антикорупційних організацій.

У заяві, оприлюдненій Білим домом зазначено, що Джейк Салліван підкреслив життєво важливе значення для будь-якого демократичного суспільства незалежних, неупереджених правоохоронних і судових інституцій, здатних розслідувати, переслідувати та виносити судові рішення у справах про корупцію незалежно від того, куди вони ведуть.

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США також підтвердили свою непохитну підтримку антикорупційних реформ в Україні та відважного захисту Україною своєї демократії від російської агресії.

Нагадаємо, 30 серпня відбулося засідання комітетів Європарламенту із закордонних справ та бюджету щодо пропозицій Єврокомісії підтримати Україну на €50 млрд для відбудови та модернізації країни протягом 2024-2027 років. Під час зустрічі Європарламент розкритикував ініціативу президента Зеленського прирівняти корупцію під час воєнного стану до державної зради. Відповідно до цієї пропозиції передати розслідування від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро України потрібно Службі безпеки України, що отримало жорстку реакцію від Європейського парламенту.

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський подасть в парламент ініціативу щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду. На думку Зеленського, це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб посадовці навіть не думали про незаконне збагачення.