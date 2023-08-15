Швеція виділяє Україні пакет військової допомоги майже на $314 млн

Підтримка охоплює боєприпаси та запасні частини для декількох систем техніки, які Швеція передала Україні раніше

Уряд Швеції надасть Україні тринадцятий пакет військової допомоги, загальна сума якого сягає майже $314 млн. До нього, зокрема, ввійдуть боєприпаси для систем ППО і бойових машин, які Швеція вже передала Україні раніше. Про це йдеться у пресрелізі уряду Швеції.

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«Уряд визначився з новим пакетом підтримки для України. Підтримка охоплює боєприпаси та запасні частини для декількох систем техніки, які Швеція передала Україні раніше», – йдеться у повідомленні.

Швеція також передає транспортні засоби, аварійно-рятувальні засоби та обладнання для розмінування. Як зазначається, наразі уряд отримує дозвіл про продаж у США мисливського робота Rb 99 (AMRAAM), який потім буде передано в дар Україні.

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«Загальна вартість тринадцятого пакета підтримки становить приблизно 3,4 мільярда шведських крон (майже $314 млн). Пакет підтримки також включає компенсацію Збройним силам Швеції, наприклад, транспортних витрат і витрат на охорону», – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, Україна та Швеція домовились співпрацювати для наближення членства в НАТО.