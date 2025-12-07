Головна Країна Події в Україні
Атака на Новгород-Сіверський: загинув чоловік, поранено поліцейську (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

Рятувальники ліквідували всі загоряння
фото: ДСНС Чернігівщини

Окупанти пошкодили райвідділ поліції та медичний коледж

На Чернігівщині внаслідок ударів російських БпЛА у місті Новгород-Сіверський загинув 50-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС та голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

«Виникло кілька пожеж: горіли покинута будівля, житловий будинок та господарська споруда. Рятувальники ліквідували всі загоряння», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Атака на Новгород-Сіверський: загинув чоловік, поранено поліцейську (фото) фото 1
Атака на Новгород-Сіверський: загинув чоловік, поранено поліцейську (фото) фото 2

За даними влади, пошкоджений райвідділ поліції, медичний коледж. Унаслідок атаки травмована поліцейська.

Атака на Новгород-Сіверський: загинув чоловік, поранено поліцейську (фото) фото 3

Нагадаємо, увечері, 6 грудня, російські окупаційні війська атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині чотирма ударними безпілотниками типу «Герань-2». За повідомленням начальника Новгород-Сіверської райдержадміністрації Олександра Селіверстова, внаслідок атаки було пошкоджено відділок поліції, будівлю медичного коледжу, а також щонайменше вісім приватних житлових будинків та цивільне авто.

Зауважимо, що у ніч на 7 грудня окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.



