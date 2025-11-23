Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони зупинили спробу росіян прорватися у Мирноград

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони зупинили спробу росіян прорватися у Мирноград
Покровсько-Мирноградська агломерація досі залишається неокупованою завдяки титанічним зусиллям ЗСУ
фото з відкритих джерел

Ворога який зранку пішки, мотоциклами проривався на південні околиці – розбито та знищено

 

Українські бійці розбили групу російських загарбників, які намагалися прорватися у південні околиці Мирнограда. Як інформує «Главком», про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Ворога який зранку пішки, мотоциклами проривався на південні околиці – розбито та знищено», – повідомили оборонці.

«Покровсько-Мирноградська агломерація досі залишається неокупованою завдяки титанічним зусиллям наших хлопців та їхнім дронам», – додали десантники.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують стримувати російські штурми у Покровську та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації окупантів.

Також аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про наміри російських військ застосувати морські безпілотні апарати на Херсонському напрямку, зокрема в акваторії річки Дніпро. Інформація базується на публікації російської державної газети «Известия» від 21 листопада, де джерела в Міністерстві оборони РФ заявили, що підрозділи ВДВ, які діють на Херсонщині, отримають морські дрони. 

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буча, Київська область, 1 березня 2022 року
Чому не треба читати «мирний» план
22 листопада, 14:41
Ситуація на фронті 20 листопада
Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу
20 листопада, 22:58
Олег Воробець: «Якщо буде якесь замирення – це не має бути розслабленням. Це має бути підготовка до нової війни»
Сержант Олег Воробець: Доходить до того, що бронюють людей, які торгують іконками...
18 листопада, 17:40
У самому Покровську, навколо нього, а також у Мирнограді ситуація залишається досить складною для ЗСУ
Покровський напрямок. Про перспективи найближчих днів
17 листопада, 10:40
Повернуто український стяг на будівлю міської ради
ЗСУ встановили прапор України на будівлю міськради в Покровську (відео)
5 листопада, 19:55
Повернення українців додому залежить від багатьох обставин
Скільки громадян лишилося в Україні? Головна демографиня озвучила сумну статистику
30 жовтня, 16:43
Дрони СБУ вразили низку об’єктів окупантів у Криму
Дрони СБУ вразили низку об’єктів окупантів у Криму
29 жовтня, 11:06
Люди внаслідок удару не постраждали
Окупанти атакували Дніпропетровщину: зафіксовано влучання (фото)
28 жовтня, 07:58
Пошкоджено пожежний автомобіль
РФ атакувала рятувальників в Оріхові: є поранений (фото)
23 жовтня, 20:35

Події в Україні

РФ масовано вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти
РФ масовано вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
Павлоград повністю знеструмлений через аварію
Павлоград повністю знеструмлений через аварію
Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу
Зеленський розповів про хід переговорів у Женеві
Зеленський розповів про хід переговорів у Женеві
Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою
Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua