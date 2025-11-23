Сили оборони зупинили спробу росіян прорватися у Мирноград

Ворога який зранку пішки, мотоциклами проривався на південні околиці – розбито та знищено

Українські бійці розбили групу російських загарбників, які намагалися прорватися у південні околиці Мирнограда. Як інформує «Главком», про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Ворога який зранку пішки, мотоциклами проривався на південні околиці – розбито та знищено», – повідомили оборонці.

Покровсько-Мирноградська агломерація досі залишається неокупованою завдяки титанічним зусиллям наших хлопців та їхнім дронам. pic.twitter.com/oeoSVCAy2e — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 23, 2025

«Покровсько-Мирноградська агломерація досі залишається неокупованою завдяки титанічним зусиллям наших хлопців та їхнім дронам», – додали десантники.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують стримувати російські штурми у Покровську та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації окупантів.

Також аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про наміри російських військ застосувати морські безпілотні апарати на Херсонському напрямку, зокрема в акваторії річки Дніпро. Інформація базується на публікації російської державної газети «Известия» від 21 листопада, де джерела в Міністерстві оборони РФ заявили, що підрозділи ВДВ, які діють на Херсонщині, отримають морські дрони.