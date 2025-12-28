Головна Країна Події в Україні
На засніженій трасі в Івано-Франківській області перекинувся автобус, є загиблий

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На засніженій трасі в Івано-Франківській області перекинувся автобус, є загиблий
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди
фото: Національна поліція

Вісім пасажирів отримали травми, їх шпиталізували

На Рожнятівщині перекинувся рейсовий автобус, внаслідок чого одна людина загинула та ще восьмеро постраждали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Відомо, що дорожно-транспортна пригода трапилася 28 грудня близько 13:00 в селі Раків Брошнів-Осадської територіальної громади. Пасажирській автобус з’їхав з засніженої траси та перекинувся. Внаслідок аварії одна людина загинула. Крім цього, станом на 14:30 було відомо про вісьмох потерпілих, які отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, їх доправили до лікарні.

На засніженій трасі в Івано-Франківській області перекинувся автобус, є загиблий фото 1

«На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди», – кажуть правоохоронці.

За даними ДСНС, у салоні перебували 30 пасажирів і 2 водії. Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 26 грудня, в Україні різко погіршились погодні умови. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Уночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.

За даними «Укргідрометцентру» 26 грудня вночі у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень по всій території України крім крайнього заходу очікується сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

