На засніженій трасі в Івано-Франківській області перекинувся автобус, є загиблий

Вісім пасажирів отримали травми, їх шпиталізували

На Рожнятівщині перекинувся рейсовий автобус, внаслідок чого одна людина загинула та ще восьмеро постраждали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Відомо, що дорожно-транспортна пригода трапилася 28 грудня близько 13:00 в селі Раків Брошнів-Осадської територіальної громади. Пасажирській автобус з’їхав з засніженої траси та перекинувся. Внаслідок аварії одна людина загинула. Крім цього, станом на 14:30 було відомо про вісьмох потерпілих, які отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, їх доправили до лікарні.

«На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди», – кажуть правоохоронці.

За даними ДСНС, у салоні перебували 30 пасажирів і 2 водії. Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 26 грудня, в Україні різко погіршились погодні умови. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Уночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.

За даними «Укргідрометцентру» 26 грудня вночі у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень по всій території України крім крайнього заходу очікується сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.