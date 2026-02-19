Головна Країна Суспільство
Батька мобілізували, а сина відправили в притулок: резонансна історія з Кривого Рогу

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Батька мобілізували, а сина відправили в притулок: резонансна історія з Кривого Рогу
43-річний чоловік прийшов оновити дані у військкомат
фото з відкритих джерел

У Кривому Розі 14-річний хлопець опинився у притулку після візиту батька до ТЦК

У Кривому Розі розгорівся гучний скандал: 14-річного підлітка відправили до центру соціально-психологічної реабілітації, оскільки його батько перестав виходити на зв'язок після візиту до Центрально-міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням місцеві видання.

Повідомляється, що чоловік, який самостійно виховував сина з 2022 року, прийшов до ТЦК для уточнення даних, після чого перестав виходити на зв’язок. Мати хлопця перебуває за кордоном, а батьківських прав її не позбавляли.

Відтак, підліток звернувся до поліції: він залишився без нагляду дорослих і потребував догляду. Наразі дитину направили до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Кривому Розі.

Цей випадок наробив чималого галасу, що у ситуацію втрутився Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він направив запити до служби у справах дітей та ТЦК для з’ясування обставин інциденту та підкреслив важливість належного оформлення статусу одинокого батька чи матері, щоб захистити права дитини.

Разом з тим повідомляється, що батько хлопця офіційно не мав статусу «одинака», хоча Служба у справах дітей ще у 2023 році радила йому оформити документи. Саме це і призвело до такої ситуації.

«Цей випадок не є поодиноким. Останнім часом ми вже фіксуємо подібні ситуації мобілізації батьків або опікунів, коли через неналежно оформлені документи діти фактично опиняються без належного правового захисту», – заявив Лубіцець.

Він звернувся до всіх, хто самостійно виховує дітей оформити необхідні документи, адже це – реальний механізм захисту дитини.

Нагадаємо, мобілізація в Україні зазнає значних змін. Рада планує вирішити питання конфліктів з ТЦК, які відбуваються під час мобілізаційних заходів. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський вважає, що необхідно зменшити кількість конфліктів під час мобілізації. 

мобілізація дитина ТЦК війна

Батька мобілізували, а сина відправили в притулок: резонансна історія з Кривого Рогу
Батька мобілізували, а сина відправили в притулок: резонансна історія з Кривого Рогу
