Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя: постраждав підліток

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя: постраждав підліток
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинки приватного сектору

У ніч на 6 лютого 2026 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку безпілотниками на Запоріжжя, яка призвела до поранення дитини. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За даними Федорова, під удар потрапив приватний сектор обласного центру. Внаслідок вибухів пошкоджено житлові будинки, а 14-річний хлопець отримав поранення.

Постраждалому було оперативно надано всю необхідну медичну допомогу.

Також цієї ночі через ворожі влучання у Запорізькій області було знеструмлено близько 12 тис. абонентів. Ремонтні бригади вже готові розпочати відновлювальні роботи, проте зможуть вийти на об'єкти лише після повної стабілізації безпекової ситуації в регіоні.

Як відомо, вночі 26 січня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя та область. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров повідомив, що окупанти атакували Запорізький район. Через удар у Вільнянську здійнялася пожежа. Там пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 22 січня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. 

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю є влучання в стоянку біля одного із торгівельних центів.  Також росіяни атакували безпілотником і приватний сектор обласного центру. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, поранена одна людина.

Крім того, внаслідок чергової атаки російських військ на Запоріжжя зафіксовано влучання у житловий квартал. Удар призвів до значних руйнувань приватних осель та людських жертв. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо про трьох загиблих: під час обстрілу обірвалося життя подружжя (48-річного чоловіка та 43-річної жінки), а також їхнього 57-річного сусіда. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, а на місці влучання спалахнула пожежа, в якій згоріли три автомобілі. Зазначається, що під час повітряної тривоги ворог застосовував безпілотники та балістичне озброєння.

Теги: Запоріжжя Іван Федоров діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тривога триває. Будьте в укриттях.
Росіяни вдарили по пологовому будинку у Запоріжжі
1 лютого, 12:32
Пасажирів усіх вечірніх поїздів компанія довозить автобусними трансферами
Обмеження руху поїздів між Дніпром та Запоріжжям: «Укрзалізниця» повідомила нові дані
30 сiчня, 20:58
Унаслідок ударів ворога є пошкодження залізничної інфраструктури
«Укрзалізниця» обмежила рух потягів між Дніпром і Запоріжжям
30 сiчня, 11:17
Пошкоджена парковка одного із ТЦ у Запоріжжі
Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя: постраждала людина, є руйнування
21 сiчня, 22:50
За даними КОВА,сСьогодні всі школи та дитячі садки Київської області забезпечені опаленням
На Київщині 67% учнів повернулися за парти, решта – на дистанційці або канікулах
21 сiчня, 08:16
Притула прокоментував ініціативу Запорізької ОВА щодо «Єдинозбору»
50 млн грн від Запорізької ОВА для волонтерського фонду? Притула прокоментував скандал
20 сiчня, 11:10
Росія атакує Дніпро та Запоріжжя безпілотниками
Росія атакує Дніпро та Запоріжжя безпілотниками
20 сiчня, 02:24
Ворог застосував 426 БпЛА різної модифікації
Росіяни за добу атакували 31 населений пункт на Запоріжжі, є поранені
10 сiчня, 08:33
Росія атакувала Запоріжжя дроном
Російський дрон поранив трьох поліцейських на Запоріжжі
6 сiчня, 13:04

Події в Україні

Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя: постраждав підліток
Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя: постраждав підліток
Росія атакувала Запорізьку область: тисячі людей залишилися без електроенергії
Росія атакувала Запорізьку область: тисячі людей залишилися без електроенергії
Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу
Сирський наказав посилити контроль за якістю підготовки в навчальних центрах
Сирський наказав посилити контроль за якістю підготовки в навчальних центрах
Завершення переговорів в Абу-Дабі, обмін полонених, візит Туска. Головне за 5 лютого 2026
Завершення переговорів в Абу-Дабі, обмін полонених, візит Туска. Головне за 5 лютого 2026
В Україні стартували виплати за програмою «СвітлоДім»: коли надійдуть кошти
В Україні стартували виплати за програмою «СвітлоДім»: коли надійдуть кошти

Новини

«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
4 лютого, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
4 лютого, 13:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua