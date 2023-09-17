Атака на завод Порошенка у Севастополі. Експерт пояснив наслідки

Порушена робота Севморзавода вдарить по всьому Чорноморському флоту

Севастопольський морський завод, який належав п'ятому президенту України Петру Порошенку, – це велике суднобудівельне підприємство. Нещодавно воно було успішно атаковане Збройними силами України. Про важливість цієї події в коментарі «Главкому» розповів Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

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«Починалося все з одного коптера над штабом Чорноморського флоту, а закінчилося (чи ще не закінчилося) ракетними ударами по Севастопольському морзаводу. А Севморзавод – це велике суднобудівельне підприємство, на якому виробляли таку спеціалізовану штучну продукцію як плавкрани, плавпричали. Після того, як росіяни його захопили, то оголосили основним підприємством з ремонту та обслуговування кораблів Чорноморського флоту. І оцей приліт – це початок руйнації цієї системи, тому що мало мати кораблі, треба їх підтримувати в належному стані», – пояснив експерт.

Водночас, за його словами, цей завод надто великий, щоб казати, що після цієї атаки його робота буде паралізована. При цьому Лакійчук відзначив філігранність операції ЗСУ.

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«Прилетіло дуже філігранно, по так званому західному майданчику на Олександрівському мису, практично зовсім поруч з центром міста. І сухий док на західному майданчику – це унікальний док, яких не так багато в Криму взагалі. Завод працював до цього з повним завантаженням три зміни цілодобово, відновлюючи кораблі не тільки через їхній знос, а й після влучних ударів українських військово-морських сил. Частково ми цю задачу вирішили», – зауважив фахівець.

Лакійчук також зазначив, що принагідне знищення великого десантного корабля і підводного човна РФ – це дуже приємний бонус.

«Особливо підводний човен, тому що це – носій «Калібрів», якими стріляли по наших містах, нашій інфраструктурі. Причому такі човни виходять в море приховано і здійснюють пуск ракет з підводного положення – ми бачимо ракету, тільки коли вона вже у повітрі летить до нас. Такі підступні удари важкі для відбиття. От було в Севастополі чотири човни, які можуть здійснювати подібні атаки, – залишилось три. Мінус 25% – це хороший результат», – наголосив він.

Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе – це найбільше підприємство судноремонту та суднобудування Криму, одне з провідних промислових підприємств Азово-Чорноморського регіону. Підприємство було засноване у 1783 році. За всю історію свого існування завод мав повне завантаження та виконував найскладніші роботи з ремонту, модернізації та будівництва кораблів та судів різного класу. Окупанти використовують його як основну ремонтну базу Чорноморського флоту РФ. У декларації за 2017 рік п’ятий президент України Петро Порошенко вказав у податковій декларації Севастопольський морський завод, із зазначенням, що протягом 2017 року Петро Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є. У 2018 році Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе окупанти «перевели у федеральну власність Росії».

Нагадаємо, що вночі 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Очевидці повідомляли про щонайменше сім потужних вибухів, після яких трапилася пожежа районі Південної бухти, а саме в районі місцевого морського заводу.

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Згодом стало відомо, що під атаку потрапив судноремонтний завод ім. Орджонікідзе, який належав п'ятому президенту України Петру Порошенку та який окупанти у 2018 році «перевели у федеральну власність Росії». Експрезидент прокоментував операцію ЗСУ.