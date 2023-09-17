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Атака на завод Порошенка у Севастополі. Експерт пояснив наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака на завод Порошенка у Севастополі. Експерт пояснив наслідки
Уночі 13 вересня під атаку потрапив судноремонтний завод ім. Орджонікідзе
фото: t.me/razvozhaev

Порушена робота Севморзавода вдарить по всьому Чорноморському флоту

Севастопольський морський завод, який належав п'ятому президенту України Петру Порошенку, – це велике суднобудівельне підприємство. Нещодавно воно було успішно атаковане Збройними силами України. Про важливість цієї події в коментарі «Главкому» розповів Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

«Починалося все з одного коптера над штабом Чорноморського флоту, а закінчилося (чи ще не закінчилося) ракетними ударами по Севастопольському морзаводу. А Севморзавод – це велике суднобудівельне підприємство, на якому виробляли таку спеціалізовану штучну продукцію як плавкрани, плавпричали. Після того, як росіяни його захопили, то оголосили основним підприємством з ремонту та обслуговування кораблів Чорноморського флоту. І оцей приліт – це початок руйнації цієї системи, тому що мало мати кораблі, треба їх підтримувати в належному стані», – пояснив експерт.

Водночас, за його словами, цей завод надто великий, щоб казати, що після цієї атаки його робота буде паралізована. При цьому Лакійчук відзначив філігранність операції ЗСУ.

«Прилетіло дуже філігранно, по так званому західному майданчику на Олександрівському мису, практично зовсім поруч з центром міста. І сухий док на західному майданчику – це унікальний док, яких не так багато в Криму взагалі. Завод працював до цього з повним завантаженням три зміни цілодобово, відновлюючи кораблі не тільки через їхній знос, а й після влучних ударів українських військово-морських сил. Частково ми цю задачу вирішили», – зауважив фахівець.

Лакійчук також зазначив, що принагідне знищення великого десантного корабля і підводного човна РФ – це дуже приємний бонус.

«Особливо підводний човен, тому що це – носій «Калібрів», якими стріляли по наших містах, нашій інфраструктурі. Причому такі човни виходять в море приховано і здійснюють пуск ракет з підводного положення – ми бачимо ракету, тільки коли вона вже у повітрі летить до нас. Такі підступні удари важкі для відбиття. От було в Севастополі чотири човни, які можуть здійснювати подібні атаки, – залишилось три. Мінус 25% – це хороший результат», – наголосив він.

Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе – це найбільше підприємство судноремонту та суднобудування Криму, одне з провідних промислових підприємств Азово-Чорноморського регіону.

Підприємство було засноване у 1783 році. За всю історію свого існування завод мав повне завантаження та виконував найскладніші роботи з ремонту, модернізації та будівництва кораблів та судів різного класу. Окупанти використовують його як основну ремонтну базу Чорноморського флоту РФ.

У декларації за 2017 рік п’ятий президент України Петро Порошенко вказав у податковій декларації Севастопольський морський завод, із зазначенням, що протягом 2017 року Петро Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.

У 2018 році Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе окупанти «перевели у федеральну власність Росії».

Нагадаємо, що вночі 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Очевидці повідомляли про щонайменше сім потужних вибухів, після яких трапилася пожежа районі Південної бухти, а саме в районі місцевого морського заводу.

Згодом стало відомо, що під атаку потрапив судноремонтний завод ім. Орджонікідзе, який належав п'ятому президенту України Петру Порошенку та який окупанти у 2018 році «перевели у федеральну власність Росії». Експрезидент прокоментував операцію ЗСУ.

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Теги: Крим Севастополь завод корабель

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