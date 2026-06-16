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Атака РФ на будинок в Херсоні. Онук по телефону чув останні хвилини життя своєї бабусі

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Атака РФ на будинок в Херсоні. Онук по телефону чув останні хвилини життя своєї бабусі
Пожежа у багатоповерхівці на проспекті Текстильників у Херсоні
фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

«Вона кричала в слухавку, що квартира палає, що кругом вогонь і дим, вона задихається, намагається відчинити замки, але двері заклинило»

Під час російського удару по багатоповерхівці в Херсоні літня жінка загинула у власній квартирі, до останнього тримаючи телефонний зв'язок з онуком, розповідаючи про заклинені двері та пожежу. Про трагедію, яка сталася в ніч проти 3 червня на проспекті Текстильників, повідомляє «Главком», посилаючись на повідомлення херсонської волонтерки Ольги Чернишової в Facebook. 

«Сьогодні йшла по справах і вирішила піти повз той згорілий будинок на проспекті Текстильників. Про нього стільки писали, всі соцмережі в фотографіях, але я навіть не здогадувалася, який жах там ховається насправді», – написала Чернишова.

За словами Ольги, вона не могла без сліз вислухати жінку, яка саме виносила з чорних руїн якісь обвуглені речі. Постраждала від російського удару розповіла, що речі в її руках – це все, що залишилося від власної квартири. Місцева жителька також переказала свідчення онука загиблої жінки, який під час пожежі перебував із бабусею на телефонному зв'язку. Літня жінка разом із домашньою твариною опинилася в пастці у задимленій квартирі та благала про допомогу, поки зв'язок не обірвався.

«Її син товаришує з хлопцем, у якого в ту ніч там заживо згоріла рідна бабуся. Найстрашніше, що в ці секунди вона була з онуком на зв’язку. Вона кричала в слухавку, що квартира палає, що кругом вогонь і дим, вона задихається, намагається відчинити замки, але двері заклинило. І цей бідний хлопець чув усе... Він чув, як його бабуся благає про допомогу, як розривається і скавучить від болю її собака, яка була поруч. Телефон не вимикався. Онук просто в прямому ефірі слухав, як кричать і згорають ті, кого він любив... Уявіть цей крик рідного голосу в слухавці, який раптово обривається тишею...», – переказала слова свого сина місцева мешканка, адже хлопець товаришує з онуком загиблої.

В іншому під’їзді цього ж будинку в аналогічній ситуації опинилося літнє подружжя. Через критичну температуру та щільний чорний дим у коридорі вони не могли вийти на сходи і забарикадувалися на балконі шостого поверху. Коли вогонь підійшов впритул, пенсіонери готувалися до стрибка з висоти. Їх в останній момент встигли евакуювати бійці ДСНС спільно із сином постраждалих, який прибув на місце події. Обох пенсіонерів госпіталізували до медичного закладу, наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Атака РФ на будинок в Херсоні. Онук по телефону чув останні хвилини життя своєї бабусі фото 1

Нагадаємо, що загальна кількість загиблих на проспекті Текстильників у Херсоні сягнула семи осіб. Спочатку повідомлялося про загибель 86-річної жінки та кількох постраждалих. Згодом під час обстеження зруйнованих і вигорілих квартир рятувальники виявили тіла ще трьох мешканців будинку – 84-річного чоловіка та двох жінок віком 81 і 70 років. Пізніше кількість жертв продовжила зростати. За офіційними даними, унаслідок атаки та пожежі загинули шестеро людей, а ще одна жінка, яка змогла вибратися із палаючого будинку, померла після пережитого стресу та фізичного виснаження. 

За інформацією місцевої влади, внаслідок атаки постраждали десятки людей. Різні джерела повідомляють про понад 60 поранених. Частина мешканців отримала опіки, травми від уламків та отруєння продуктами горіння. 36 квартир вигоріли повністю і стали непридатними для проживання.

Загалом трагедія на проспекті Текстильників стала однією з найболючіших сторінок для Херсона у 2026 році та однією з найбільших за кількістю загиблих цивільних внаслідок однієї атаки на місто за останній період.

Нагадаємо,16 червня росіяни атакували маршрутку та «швидку» у Херсоні: є загиблий і поранені.

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Теги: ракетна атака дрон Херсон росія трагедія

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