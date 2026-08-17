Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російський безпілотник атакував Запоріжжя: є загиблі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Російський безпілотник атакував Запоріжжя: є загиблі
Росія вдарила по Запоріжжю БпЛА
фото з відкритих джерел

Внаслідок удару загинули чоловік та жінка

У ніч на 18 серпня російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю, поціливши по території одного із садових товариств. Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає «Главком».

Внаслідок удару загинули двоє осіб – 43-річний чоловік та 41-річна жінка. Окрім цього, ворожої атаки зазнала Кушугумська громада. Внаслідок удару там було пошкоджено приватні будинки, люди не постраждали. Через обстріл громада залишилася без електропостачання.

За словами очільника ОВА, аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Як відомо, у ніч на 14 серпня внаслідок чергового ворожого обстрілу Запорізького району травмувалися двоє цивільних осіб, серед яких є мала дитина. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров..

Російський удар прийшовся по проїжджій частині поруч із цивільним автомобілем. У результаті вибуху транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Нагадаємо, російські окупаційні війська у ніч на 12 серпня завдали удару по Запоріжжю. Про наслідки ворожої атаки повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

В одному зі спальних районів Запоріжжя під удар потрапив торговельний центр «Епіцентр», де після влучання спалахнула пожежа.

До слова, металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу через російську атаку. 

«Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги. На жаль, ця терористична атака забрала життя семи членів команди «Запоріжсталі». Їхня загибель стала великою втратою для родин, близьких і всіх нас. Також серед наших колег 21 поранений», – йдеться у повідомленні «Запоріжсталі».

Теги: Запоріжжя пожежа громада безпілотник Іван Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Sea Baby – це український багатоцільовий надводний безпілотник, який здатний нести до 850-2000 кг вибухівки та долати відстань понад 1000-1500 км
Росія почала захищати свої танкери від українських дронів – FT
14 серпня, 05:23
Росіяни побоялися удару ЗСУ та скасували зліт операторів дронів
Бояться українських ударів. Росіяни скасували щорічний зліт операторів дронів
12 серпня, 22:04
У Запоріжжі внаслідок атаки РФ поранені щонайменше троє людей
Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя: є поранені (фото)
10 серпня, 11:34
Село Крокмаз, поблизу якого виявили уламки бойового безпілотника
У Молдові прогримів вибух, поліція знайшла уламки бойового дрона
9 серпня, 15:07
Головне за ніч 8 серпня
Київ атакувала балістика, дрони вдарили по Сизранському НПЗ: головне за ніч 8 серпня
8 серпня, 05:50
Унаслідок російського удару загинули троє водіїв «Нової пошти»
Через удар російського дрона по Сумах загинули троє водіїв «Нової пошти»
25 липня, 11:31
Ціль розташована на відстані близько тисячі кілометрів від державного кордону України
Санкт-Петербург атакували дрони: горять два склади Wildberries
24 липня, 05:03
У Польщі спалахнула масштабна пожежа в автосалоні Ford
У Варшаві спалахнув автосалон Ford: вогонь охопив десятки авто (фото)
23 липня, 15:43
В Ялті спалахнула потужна пожежа на стратегічному пагорбі
Окупанти заблокували Кримський міст через потужні вибухи в Ялті
20 липня, 03:08

Події в Україні

Російський безпілотник атакував Запоріжжя: є загиблі
Російський безпілотник атакував Запоріжжя: є загиблі
211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026
211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026
Україна розкрила, чим атакувала завод ракетного палива у Росії
Україна розкрила, чим атакувала завод ракетного палива у Росії
Російська «Бандероль» у Молдові, новий командувач Сил логістики. Головне за 17 серпня 2026
Російська «Бандероль» у Молдові, новий командувач Сил логістики. Головне за 17 серпня 2026
Сум у Сумах. Міська влада оприлюднила дані про інтенсивність повітряних ударів по обласному центру
Сум у Сумах. Міська влада оприлюднила дані про інтенсивність повітряних ударів по обласному центру
Окупанти атакували Одещину: одна з ракет залетіла до Молдови
Окупанти атакували Одещину: одна з ракет залетіла до Молдови

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Сьогодні, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Сьогодні, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Сьогодні, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Сьогодні, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua