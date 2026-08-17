Російський безпілотник атакував Запоріжжя: є загиблі

Внаслідок удару загинули чоловік та жінка

У ніч на 18 серпня російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю, поціливши по території одного із садових товариств. Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає «Главком».

Внаслідок удару загинули двоє осіб – 43-річний чоловік та 41-річна жінка. Окрім цього, ворожої атаки зазнала Кушугумська громада. Внаслідок удару там було пошкоджено приватні будинки, люди не постраждали. Через обстріл громада залишилася без електропостачання.

За словами очільника ОВА, аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Як відомо, у ніч на 14 серпня внаслідок чергового ворожого обстрілу Запорізького району травмувалися двоє цивільних осіб, серед яких є мала дитина. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров..

Російський удар прийшовся по проїжджій частині поруч із цивільним автомобілем. У результаті вибуху транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Нагадаємо, російські окупаційні війська у ніч на 12 серпня завдали удару по Запоріжжю. Про наслідки ворожої атаки повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

В одному зі спальних районів Запоріжжя під удар потрапив торговельний центр «Епіцентр», де після влучання спалахнула пожежа.

До слова, металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу через російську атаку.

«Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги. На жаль, ця терористична атака забрала життя семи членів команди «Запоріжсталі». Їхня загибель стала великою втратою для родин, близьких і всіх нас. Також серед наших колег 21 поранений», – йдеться у повідомленні «Запоріжсталі».