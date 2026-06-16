Росіяни атакували маршрутку та «швидку» у Херсоні: є загиблий і поранені

Поранення отримали двоє працівників екстреної медичної допомоги

Російські окупанти протягом кількох годин атакували цивільні об'єкти у Корабельному районі Херсона, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок атак одна людина загинула, ще троє дістали поранення, пише «Главком».

фото: Херсонська ОВА

Близько 08:00 російський дрон влучив у маршрутний автобус. Унаслідок удару на місці загинув чоловік. Його особу встановлюють.

фото: Херсонська ОВА

Крім того, орієнтовно о 01:35 окупанти атакували безпілотником карету швидкої допомоги.

Поранення отримали двоє працівників екстреної медичної допомоги віком 51 та 62 роки. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також контузії. Молодшого з медиків госпіталізували, інший проходитиме лікування амбулаторно.

Також через атаку постраждав 45-річний житель Херсона. Він дістав вибухову травму та осколкові поранення шиї й ніг. Чоловіка доставили до лікарні.

До слова, під ворожими авіаційними ударами, артилерійськими нальотами та щоденним дроновим терором перебували понад три десятки міст та сіл правобережжя, включно з Херсоном. Ворог прицільно бив по житлових кварталах та критичних об'єктах.