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Росія атакувала «шахедами» промислове підприємство у Кривому Розі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала «шахедами» промислове підприємство у Кривому Розі
РФ атакувала Кривий Ріг безпілотниками
фото з відкритих джерел

Перший удар по тому ж промисловому об'єкту у Кривому Розі росіяни завдали ще вдень 17 серпня 

У ніч на 18 серпня російська окупаційна армія завдала повторного удару по промисловому підприємству в Кривому Розі, використавши для атаки реактивні безпілотники типу «шахед». Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає «Главком».

Перший удар реактивним БпЛА по території підприємства було зафіксовано вдень, після чого на об'єкті розпочалися аварійно-рятувальні роботи. Згодом ворог здійснив повторну атаку, випустивши ще два реактивних дрони по тому ж промисловому об'єкту.

Наразі на місці влучань фахівці екстрених служб приступили до проведення чергової аварійно-рятувальної операції. Інформація щодо масштабів руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня російські війська завдали ракетного удару по підприємству «АрселорМіттал Кривий Ріг». Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще 13 працівників підприємства та підрядних організацій зазнали поранень.

Як відомо, у ніч на 16 серпня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет різних типів та 106 безпілотників. Під ударом опинилися Київ, Кременчук та Кривий Ріг. Для атаки російські війська застосували протикорабельні ракети «Онікс», балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400/KN-23, а також керовані авіаційні ракети Х-59/69. 

До слова, 15 серпня російські війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки постраждали двоє людей. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«На жаль, обидва поранені внаслідок російської атаки – важкі. Один чоловік, 61 рік – політравма, важкий, але стабільний. Другий чоловік – травматична ампутація ноги, вже в операційній, лікарі борються за його життя», – повідомив Вілкул.

Теги: безпілотник Олександр Вілкул Кривий Ріг Дніпропетровщина

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