Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна розкрила, чим атакувала завод ракетного палива у Росії

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Україна розкрила, чим атакувала завод ракетного палива у Росії
Наслідки удару по російському підприємству
фото: Генштаб ЗСУ

Унаслідок удару по «Комбінату Кам'янському» було знищено два та пошкоджено ще чотири цехи

Сили оборони України під час атаки на російський завод «Комбінат Кам'янський» у Ростовській області застосували українські крилаті ракети «Нептун». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Удар по підприємству ВМС завдали спільно з іншими підрозділами Сил оборони України. «Ураження цього промислового об'єкту порушує ланцюг виготовлення твердого ракетного палива для збройних сил Росії, що суттєво вплине на спорядження ракетних двигунів російських систем ППО та РСЗВ», – пояснили у Військово-морських силах.

Р-360 «Нептун» – українська крилата ракета, створена на основі радянської Х-35 «Звезда». Вона отримала сучаснішу електроніку та суттєво більшу дальність польоту. Розробку ракети конструкторське бюро «Луч» розпочало після анексії Криму Росією у 2014 році.

«Нептун» призначений для ураження кораблів водотоннажністю до 5 тис. тонн та може застосовуватися з наземних, надводних і авіаційних платформ. У квітні 2022 року саме цією ракетою було уражено російський крейсер «Москва», який згодом затонув.

Наприкінці 2025 року президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна також застосовує модернізовану версію ракети – «Довгий Нептун».

Нагадаємо, атака на «Комбінат Кам'янський» відбулася в ніч проти 16 серпня. Підприємство займається виробництвом твердого ракетного палива, зокрема для боєприпасів до російських реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» та «Торнадо-С». Наступного дня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про наслідки удару. За його даними, на території підприємства було знищено два цехи та пошкоджено ще чотири, де виробляли вибухові речовини й порох.

У ніч на 16 серпня Військово-морські сили ЗСУ також завдали удару по позиціях російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. Військові уразили стартові позиції та місце дислокації комплексу. Внаслідок атаки російські війська зазнали значних втрат в озброєнні та особовому складі. 

Читайте також:

Теги: ВМС військові Україна росія зброя ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щоб допомогти фермерам пережити кризу, Україна минулого тижня звернулася до Єврокомісії з проханням про грант у 220 мільйонів євро
Експорт зерна з України впав до третини – ЗМІ
Сьогодні, 01:11
Наслідки російської атаки на Київ 16 серпня
Чому РФ посилила атаки по Україні – версія The Independent
Вчора, 22:27
Росіяни залишили без світла частину України
Росія атакувала енергетику України: п'ять областей залишилися без світла
11 серпня, 11:47
Нові ракети КНДР дозволять Росії бити частіше
Північна Корея посилила Росію сотнею балістичних ракет
6 серпня, 10:28
Російський БпЛА впав у Молдові 25 листопада 2025 року
Молдова підрахувала, скільки російських ракет і дронів порушили її повітряний простір
31 липня, 07:16
У деяких регіонах Росії дизель подорожчав до 150–180 рублів за літр
Паливна криза в Росії дісталася залізниці
27 липня, 23:00
Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ?
Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ?
27 липня, 08:47
У 2025 році загальна вартість товарів, проданих Wildberries, становила приблизно 3 % ВВП РФ
Огляд розвідки Естонії: як атаки ЗСУ руйнують бізнес-клімат Росії
24 липня, 17:39
Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Кароль Навроцький на саміті НАТО в Анкарі, липень 2026 р.
Депутат-історик пояснив, чому антиукраїнська істерія в Польщі штучно спровокована
18 липня, 14:40

Події в Україні

Російський безпілотник атакував Запоріжжя: є загиблі
Російський безпілотник атакував Запоріжжя: є загиблі
211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026
211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026
Україна розкрила, чим атакувала завод ракетного палива у Росії
Україна розкрила, чим атакувала завод ракетного палива у Росії
Російська «Бандероль» у Молдові, новий командувач Сил логістики. Головне за 17 серпня 2026
Російська «Бандероль» у Молдові, новий командувач Сил логістики. Головне за 17 серпня 2026
Сум у Сумах. Міська влада оприлюднила дані про інтенсивність повітряних ударів по обласному центру
Сум у Сумах. Міська влада оприлюднила дані про інтенсивність повітряних ударів по обласному центру
Окупанти атакували Одещину: одна з ракет залетіла до Молдови
Окупанти атакували Одещину: одна з ракет залетіла до Молдови

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Сьогодні, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Сьогодні, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Сьогодні, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Сьогодні, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua