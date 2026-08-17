Україна розкрила, чим атакувала завод ракетного палива у Росії

Унаслідок удару по «Комбінату Кам'янському» було знищено два та пошкоджено ще чотири цехи

Сили оборони України під час атаки на російський завод «Комбінат Кам'янський» у Ростовській області застосували українські крилаті ракети «Нептун». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Удар по підприємству ВМС завдали спільно з іншими підрозділами Сил оборони України. «Ураження цього промислового об'єкту порушує ланцюг виготовлення твердого ракетного палива для збройних сил Росії, що суттєво вплине на спорядження ракетних двигунів російських систем ППО та РСЗВ», – пояснили у Військово-морських силах.

Р-360 «Нептун» – українська крилата ракета, створена на основі радянської Х-35 «Звезда». Вона отримала сучаснішу електроніку та суттєво більшу дальність польоту. Розробку ракети конструкторське бюро «Луч» розпочало після анексії Криму Росією у 2014 році.



«Нептун» призначений для ураження кораблів водотоннажністю до 5 тис. тонн та може застосовуватися з наземних, надводних і авіаційних платформ. У квітні 2022 року саме цією ракетою було уражено російський крейсер «Москва», який згодом затонув.



Наприкінці 2025 року президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна також застосовує модернізовану версію ракети – «Довгий Нептун».

Нагадаємо, атака на «Комбінат Кам'янський» відбулася в ніч проти 16 серпня. Підприємство займається виробництвом твердого ракетного палива, зокрема для боєприпасів до російських реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» та «Торнадо-С». Наступного дня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про наслідки удару. За його даними, на території підприємства було знищено два цехи та пошкоджено ще чотири, де виробляли вибухові речовини й порох.

У ніч на 16 серпня Військово-морські сили ЗСУ також завдали удару по позиціях російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. Військові уразили стартові позиції та місце дислокації комплексу. Внаслідок атаки російські війська зазнали значних втрат в озброєнні та особовому складі.