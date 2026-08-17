211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026

Лінія фронту станом на 17 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 64 авіаційних ударів із застосуванням 212 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6170 дронів-камікадзе та здійснив 2034 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

17 серпня на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 41 окупант, 16 – поранено, знищено одну одиницю автомобільної техніки, одну артилерійську систему, два склади боєприпасів та 26 укриттів особового складу противника. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем, 16 пунктів управління БпЛА, а також 104 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 400 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби відбулося вісім боєзіткнень, ворог завдав двох авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 43 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в бік населених пунктів Бочкове й Волохівка. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку

Відбулось п’ять атак ворога у бік Радьківки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Одну спробу загарбників просунутися відбили в районі населеного пункту Зарічне.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 12 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки. Ще чотири боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку

Російські загарбники здійснили дві наступальні дії в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 23 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Софіївка та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка. Три боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Двадцять сім атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новий Донбас, Ганнівка, Шевченко, Білицьке, Новогришине, Мирне, Василівка, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив одну атаку у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбивали сім ворожих атак у бік населених пунктів Рівне, Воздвижівка, Цвіткове та в районі Залізничного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Приморського та в районі Плавнів.

Нині триває 1636-й день повномасштабної війни.