Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026
Ситуація на фронті 17серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 17 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 64 авіаційних ударів із застосуванням 212 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6170 дронів-камікадзе та здійснив 2034 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

17 серпня на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 41 окупант, 16 – поранено, знищено одну одиницю автомобільної техніки, одну артилерійську систему, два склади боєприпасів та 26 укриттів особового складу противника. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем, 16 пунктів управління БпЛА, а також 104 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 400 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби відбулося вісім боєзіткнень, ворог завдав двох авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 43 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім з реактивних систем залпового вогню.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в бік населених пунктів Бочкове й Волохівка. Два боєзіткнення досі тривають.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Відбулось п’ять атак ворога у бік Радьківки та Петропавлівки.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Одну спробу загарбників просунутися відбили в районі населеного пункту Зарічне.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 12 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки. Ще чотири боєзіткнення досі тривають.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026 фото 5

На Краматорському напрямку

Російські загарбники здійснили дві наступальні дії в районі Міньківки.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 23 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Софіївка та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка. Три боєзіткнення триває.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026 фото 7

На Покровському напрямку

Двадцять сім атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новий Донбас, Ганнівка, Шевченко, Білицьке, Новогришине, Мирне, Василівка, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив одну атаку у бік Нового Запоріжжя.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026 фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбивали сім ворожих атак у бік населених пунктів Рівне, Воздвижівка, Цвіткове та в районі Залізничного. Одне боєзіткнення досі триває.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Приморського та в районі Плавнів.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026 фото 11

Нині триває 1636-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ завдали серії ударів по дроновій інфраструктурі окупантів
Сили оборони уразили місце зберігання ударних дронів у Криму
Сьогодні, 14:02
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2026 року
12 серпня, 08:14
РФ атакувала ринок у Слов'янську посеред дня
Росіяни вдарили дроном по ринку у Слов'янську: є поранені
11 серпня, 14:19
Рятувальні служби працюють на місцях влучань
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
8 серпня, 22:40
Запорізька область зазнала 997 російських ударів
Окупанти атакували Запоріжжя та область сотнями дронів: є поранені
7 серпня, 07:35
Росія вдарила по Павлограду: загинуло троє людей, серед поранених діти
Росія вдарила по Павлограду: загинуло троє людей, серед поранених діти
30 липня, 19:00
Флеш закликав власників АЗС, складів і підприємств будувати укриття
Радник президента пояснив, кому загрожують «шахеди» з онлайн-керуванням
24 липня, 00:39
Поблизу Одеси ворог атакував торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау
Росія атакувала ракетами цивільне судно
19 липня, 21:30
Біля станції тривають відновлювальні роботи
Станція метро «Лук’янівська» відновила роботу, поряд триває ліквідація наслідків атаки
19 липня, 18:32

Події в Україні

Російський безпілотник атакував Запоріжжя: є загиблі
Російський безпілотник атакував Запоріжжя: є загиблі
211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026
211 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 серпня 2026
Україна розкрила, чим атакувала завод ракетного палива у Росії
Україна розкрила, чим атакувала завод ракетного палива у Росії
Російська «Бандероль» у Молдові, новий командувач Сил логістики. Головне за 17 серпня 2026
Російська «Бандероль» у Молдові, новий командувач Сил логістики. Головне за 17 серпня 2026
Сум у Сумах. Міська влада оприлюднила дані про інтенсивність повітряних ударів по обласному центру
Сум у Сумах. Міська влада оприлюднила дані про інтенсивність повітряних ударів по обласному центру
Окупанти атакували Одещину: одна з ракет залетіла до Молдови
Окупанти атакували Одещину: одна з ракет залетіла до Молдови

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Сьогодні, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Сьогодні, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Сьогодні, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Сьогодні, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua