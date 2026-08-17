Російська «Бандероль» у Молдові, новий командувач Сил логістики. Головне за 17 серпня 2026

Дайджест новин 17 серпня 2026 року

Російська ракета «Бандероль» залетіла на територію Молдови. Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ. Державне бюро розслідувань розшифрувало «чорну скриньку» Су-24М, який розбився на Хмельниччині. У США у віці 36 років померла акторка та колишня наречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєр. Український уряд затвердив програму своєї діяльності.

«Главком» зібрав головні події за 17 серпня.

У Молдову залетіла російська ракета «Бандероль»

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Російська ракета «Бандероль» залетіла на територію Молдови, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Згодом Національна армія Молдови підтвердила порушення повітряного простору країни. За даними військових, невідомий повітряний об'єкт зафіксували о 17:37 на напрямку Кучурган – Тирасполь. Через це влада приблизно на 15 хвилин закрила повітряний простір у центральній частині країни.

Згодом об'єкт зник із радарів поблизу села Талмаза Штефан-Водського району. Приблизно за три кілометри від населеного пункту пролунав вибух, після якого загорілася суха трава. На місце направили екстрені служби та фахівців для встановлення обставин події й фіксації наслідків.

Зеленський призначив командувача Сил логістики ЗСУ

фото: Сухопутні війська ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем Сил логістики Збройних сил України. Іншим указом глава держави звільнив із цієї посади Володимира Карпенка. 41-річний Погрібний родом із Сумщини та проходив службу у 55-й окремій артилерійській бригаді, у складі якої зустрів початок російської агресії у 2014 році. Згодом він очолював 532-й окремий ремонтно-відновлювальний полк, який забезпечував Харківський, Донецький та Запорізький напрямки. До призначення Погрібний був начальником озброєння – заступником начальника з логістики оперативного командування «Схід».

Розшифровано «чорну скриньку» Су-24М

Державне бюро розслідувань завершило розшифровування бортового реєстратора військового літака Су-24М, який розбився 16 червня на Хмельниччині. «Чорна скринька» зафіксувала відмову елементів системи управління на лівому крилі, після чого літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Су-24М падав із висоти понад 600 м зі швидкістю до 809 км/год.

За попередніми висновками службового розслідування Повітряних сил ЗСУ, пошкодження могло виникнути через зіткнення з птахом, однак ця версія ще потребує експертного підтвердження. В авіакатастрофі загинули обидва члени екіпажу – майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. Остаточну причину падіння літака встановлять після завершення експертиз.

Уряд затвердив програму своєї діяльності

Кабінет міністрів затвердив програму діяльності уряду та передав її на розгляд Верховної Ради. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що документ визначає основні принципи роботи Кабміну, його цілі та конкретні завдання. Одним із головних пріоритетів уряду визначено перемогу України у війні за незалежність. Серед інших цілей – збереження країни, населення та економіки, а також створення основи для повоєнного відновлення. За кожним напрямом у програмі передбачено персональну відповідальність, а також визначено критерії оцінювання роботи уряду. Тепер документ має розглянути Верховна Рада

Померла Гейден Панеттьєр - колишня наречена Володимира Кличка

фото: Getty Images

У США у віці 36 років померла акторка Гейден Панеттьєр, відома за серіалами «Герої» та «Нешвілл» і фільмами франшизи «Крик». Про смерть акторки повідомив її батько, офіційну причину наразі не названо. За інформацією TMZ, медиків викликали до неї для реанімації людини з передозуванням, однак про конкретні препарати чи речовини не повідомляється. Панеттьєр була заручена з українським боксером Володимиром Кличком, у 2014 році в них народилася донька Кайя Євдокія, яка згодом залишилася жити з батьком. Акторка також публічно підтримувала Україну під час Євромайдану.

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