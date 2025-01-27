Нічна атака РФ на Дніпро: влада показала наслідки

В одній з багатоповерхівок Дніпра сталося займання

У ніч проти 27 січня РФ атакувала Дніпро. Унаслідок чого пошкоджено три багатоповерхівки. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами голови ОВА, в одній з багатоповерхівок сталося займання, яке рятувальники загасили.

фото: Сергій Лисак

фото: Сергій Лисак

Крім того, як зауважує ДСНС, пошкоджено ще два житлових будинки у Дніпрі. Рятувальники оперативно загасили пожежу, роботи з обстеження тривають.

Також у Самарівському районі Дніпропетровщини постраждала інфраструктура, сталася пожежа: пошкоджено три приватні будинки та господарську споруду.

Як повідомлялося, у ніч проти 27 січня у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Дрони атакували місто, працювала ППО. Внаслідок атаки російських дронів, один з них впав на багатоповерхівку. На останньому поверсі будинку зайнялась пожежа.

До слова, триває 1069-й день війни. Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку. Окупантам вдалось просунутися поблизу Борової, Покровська та Курахового.