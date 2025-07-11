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«Вдень – виплати Україні, ввечері – розморожені активи». Мерц поставив умову Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Вдень – виплати Україні, ввечері – розморожені активи». Мерц поставив умову Росії
Мерц висунув умову Росії
фото: Офіс президента

Росія не матиме доступу до заморожених активів, поки не виплатить компенсації

Під час Міжнародної конференції з відновлення України, що розпочалась 10 липня у Римі пролунала низка заяв про Україну.  Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висунув умову росіянам, передає «Главком».

Німецький мовник Deutschlandfunk процитував заяву канцлера. Мерц повідомив, що Росія повинна виплатити Україні €500 млрд збитків для того, щоб отримати доступ до активів.

«Ми оцінюємо матеріальні збитки приблизно в €500 млрд. Росія має заплатити за цю шкоду. Поки цього не сталося, Росія не повинна і не матиме доступу до заморожених російських активів», – наголосив канцлер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях конференції з відновлення України.

Раніше Мерц заявив, що його країна готова придбати системи ППО Patriot і передати їх Україні. Своєю чергою Зеленський подякував Німеччині за готовність допомогти із закупівлею ефективної американської зброї.

Лідери обговорили розширення оборонної співпраці. Президент розповів про застосування дронів-перехоплювачів, за допомогою яких під час однієї російської атаки вже вдається збивати десятки «шахедів», і закликав до збільшення інвестицій у їх виробництво.

Володимир Зеленський наголосив, що російські окупанти зараз не мають просування на фронті та платять високу ціну за свої наступальні спроби.

Крім того, канцлер Німеччини закликав Словаччину припинити блокування 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі «дипломатичні інструменти» для врегулювання війни між Росією та Україною вже вичерпано, тож його країна й надалі підтримуватиме Україну.

До слова, Україна отримала €1 млрд від ЄС за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Як відомо, Європейський Союз розробив схему переведення майже 200 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear, у більш ризикований інвестиційний фонд з вищими відсотками.

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Теги: репарації компенсація Німеччина росія гроші Фрідріх Мерц

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