Бразилія пригрозила США митами у відповідь

Раніше Лула розкритикував американського лідера Дональда Трампа та порівняв його з імператором

«Коментарі Лули підвищують ризик спалаху тарифної війни між двома країнами», – пише АР

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що запровадить відповідні мита проти Сполучених Штатів, якщо президент Дональд Трамп виконає обіцянку підвищити імпортні мита на 50%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

«Якщо переговорів не буде, буде застосовано закон про взаємність. Якщо він стягуватиме з нас 50% тарифів, і ми стягуватимемо з них 50», – сказав Лула.

АР зазначає, що коментарі Лули підвищують ризик спалаху тарифної війни між двома країнами, подібної до того, що раніше сталося між США та Китаєм.

Як відомо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 50% мита на весь імпорт з Бразилії.

Це сталось після того, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розкритикував американського лідера Дональда Трампа та порівняв його з імператором, коли Трамп оголосив про намір ввести мита проти країн, що підтримують БРІКС.

«Світу не потрібен імператор», – так бразильський політик відповів на погрози глави Білого дому ввести нові мита проти країн БРІКС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують «антиамериканську політику БРІКС», будуть обкладені додатковим тарифом у розмірі 10%.

Тоді заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову зробив провокативну заяву.

Своєю чергою члени БРІКС відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про можливе запровадження 10-відсоткового мита на країни, які, на його думку, підтримують антиамериканську політику.

Цього разу після слів президента США Дональда Трампа про можливе запровадження 10-відсоткового мита на країни, які, на його думку, підтримують антиамериканську політику. Йдеться про країни, які підтримують БРІКС.

«БРІКС набирає авторитету. Трамп оголосив, що додаткові 10% тарифи будуть запроваджені проти будь-якої країни, яка підтримує політику БРІКС. Отже, ми все робимо правильно!», – написав він.

Російський диктатор Володимир Путін не приїхав до Бразилії для участі в саміті БРІКС 6-7 липня. Причина – ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду.