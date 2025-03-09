Партизани руху «Атеш» завадили перекиданню пального окупантів із Криму

Диверсія була проведена біля населеного пункту Столбове в Джанкойському районі

Агенти партизанського руху «Атеш» успішно провели операцію зі зриву логістики російських окупантів у Джанкойському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис «Атеш».

Партизани відстежили залізничний склад із пальним, який прямував до Запорізької області, та завдали удару по інфраструктурі. В результаті було знищено релейну шафу, що призвело до затримки перекидання техніки залізницею та створило значні проблеми з постачанням.

Диверсія була проведена біля населеного пункту Столбове в Джанкойському районі.

Партизани наголошують: «Крим – це Україна, а кожен окупант буде знищений!».

Раніше артизанський рух «Атеш» зафіксував, як російська армія перекидає військову техніку з тимчасово окупованого Криму до Запорізької області.

Так, партизани зафіксували та відстежили переміщення колони військової техніки, яка рухалася трасою на північ Криму.

Партизани припускають, що, ймовірно, колона рухалася в бік тимчасово окупованої Запорізької області, де росіяни ведуть активні наступальні дії та планують посилювати їх.

«У складі колони було помічено безліч броньованої техніки, включно з танками, БМП і БТР, а також військові тягачі та вантажівки», – йдеться в повідомленні.

До слова, партизани «Атеш» провели розвідку підприємства з ремонту кораблів РФ у Криму. Йдеться про 91-й судноремонтний завод Чорноморського флоту. За даними партизанів, завод займається відновленням технічної готовності кораблів і суден.

«І оскільки нових одиниць не виробляють, судноремонт є важливою складовою боєздатності флоту в сучасній обстановці», – йдеться в повідомленні.