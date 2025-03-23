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Партизани «Атеш» здійснили диверсію на російській залізниці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Партизани «Атеш» здійснили диверсію на російській залізниці
Партизани руху «Атеш» завадили перекиданню техніки
фото: Атеш

Партизани вчинили диверсію, аби завадити перекиданню військової техніки на Курщину

Партизани руху «Атеш» провели диверсію в Смоленскій області Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис «Атеш».

Партизани відстежили, як неодноразово цим маршрутом переміщались військові вантажі та техніка, які прямували до Брянською, а далі до Курської областей.

У результаті було знищено релейну шафу, що призвело до затримки перекидання техніки залізницею та створило значні проблеми з постачанням.

Диверсія була проведена на Смоленщині. Партизани продовжують спостерігати за логістичними та військовими об'єктами на території РФ.

Нагадаємо, що агенти партизанського руху «Атеш» успішно провели операцію зі зриву логістики російських окупантів у Джанкойському районі.

До слова, партизани «Атеш» провели розвідку підприємства з ремонту кораблів РФ у Криму. Йдеться про 91-й судноремонтний завод Чорноморського флоту. За даними партизанів, завод займається відновленням технічної готовності кораблів і суден.

«І оскільки нових одиниць не виробляють, судноремонт є важливою складовою боєздатності флоту в сучасній обстановці», – йдеться в повідомленні.

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Теги: росія Атеш Курщина партизани

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