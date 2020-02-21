У МВС пояснили, чому для карантину вибрали санаторій на Полтавщині



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У Нових Санжарах був «один із найкращих варіантів» для розміщення евакуйованих з Китаю

Санаторій відбирали по принципу того, чи достатня там ізольованість та чи можливо розмістити таку кількість людей

Санаторій у Нових Санжарах на Полтавщині вибрали через ізольованість і можливість розмістити велику кількість людей.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Відбирали декілька санаторіїв, декілька лікарень на території України. І вибирали по принципу того, чи достатня там є ізольованість, чи можливо там розмістити таку кількість людей на карантин. В Нових Санжарах був один із найкращих варіантів, тому він був вибраний», - заявив Геращенко.

Нагадаємо, у Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, відбулося засідання оперативного штабу уряду під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Після цього він дав брифінг для ЗМІ.

Гончарук запевняє, що усі евакуйовані з Китаю українці, яких розмістили у санаторії Національної гвардії в Нових Санжарах Полтавської області, здорові.

Зазначимо, що глава МОЗ Зоряна Скалецька добровільно пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, яких у четвер було евакуйовано з Китаю.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників.