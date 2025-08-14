«Азов» розкрив втрати РФ на Покровському напрямку за дві доби

У полон було взято вісім російських окупантів

За останні дві доби на Покровському напрямку, у зоні відповідальності 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов», російські війська зазнали значних втрат. Як повідомляє підрозділ у Telegram, під час бойових дій було ліквідовано 151 окупанта та поранено понад 70, передає «Главком».

Крім того, українські військові взяли в полон вісім російських солдатів.

У пресцентрі зазначили, що бої тривають, а у районах населених пунктів у смузі відповідальності корпусу та ОТУ «Донецьк» продовжують реалізовувати заплановані бойові заходи.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не вийдуть з неокупованої частини Донеччини в обмін на припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для росіян – це плацдарм для майбутнього нового наступу. Кілька років – і в Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області. І не тільки. Також на Харків. Зараз хочуть подарувати їм (росіянам, – «Главком») приблизно 9 тис. кв. км, це близько 30% всієї Донецької області (розмір неокупованої території, – «Главком»), і це плацдарм для нової агресії», – наголосив президент.

Як повідомлялося, російський президент Володимир Путін зараз вимагає для перемир'я трохи менше ніж раніше. Про це, як пише «Главком», в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera заявив радник Кремля із зовнішньої політики, заступник директора Центру європейських та міжнародних досліджень Вищої школи економіки Дмитро Суслов.

Радник зазначив, що під час зустрічі на Алясці лідери можуть обговорювати двосторонній російсько-американський план щодо досягнення перемир'я в Україні. Путін пропонує: відведення ЗСУ з Донбасу, відхід ЗС РФ з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей при збереженні лінії фронту на інших напрямках, окрім Донбасу, Україна має зобов'язатися не вступати до НАТО.