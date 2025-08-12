Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії

Радник Кремля вважає, що Володимир Путін став більш договороспроможним

Росія хоче укласти угоду із США без участі України та Європейського союзу

Російський президент Володимир Путін зараз вимагає для перемир'я трохи менше ніж раніше. Про це, як пише «Главком», в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera заявив радник Кремля із зовнішньої політики, заступник директора Центру європейських та міжнародних досліджень Вищої школи економіки Дмитро Суслов.

Радник зазначив, що під час зустрічі на Алясці лідери можуть обговорювати двосторонній російсько-американський план щодо досягнення перемир'я в Україні.

Путін пропонує:

Відведення ЗСУ з Донбасу.

Відхід ЗС РФ з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей при збереженні лінії фронту на інших напрямках, окрім Донбасу.

Україна має зобов'язатися не вступати до НАТО.

Окрім того, має відбутися демілітаризація країни та проведена конституційна реформа щодо федерального устрою.

Ще рік тому Москва просила українців повністю піти з чотирьох окупованих регіонів, включаючи Запорізьку та Херсонську області, а зараз просить лише про Донбас, – заявив радник Кремля.

Росія, як повідомив Дмитро Суслов, хоче укласти двосторонню угоду із США без участі України та Європейського союзу.

Нагадаємо, відвідування Аляски російським президентом Володимиром Путіним глава Білого дому Дональд Трамп назвав виявом поваги та очікує на плодотворну розмову з ним.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін не зможуть ухвалити будь-яких рішень про Україну під час зустрічі на Алясці.

До слова, видання The Hill описало ключові вимоги України, які вона має представити для підписання потенційної мирної угоди з Росією. За версією видання, ці принципи мають бути обов'язково виконаними у разі, якщо офіційний Київ розглядатиме угоду про передачу тимчасово окупованих територій.