Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії
Радник Кремля вважає, що Володимир Путін став більш договороспроможним
фото з відкритих джерел

Росія хоче укласти угоду із США без участі України та Європейського союзу

Російський президент Володимир Путін зараз вимагає для перемир'я трохи менше ніж раніше. Про це, як пише «Главком», в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera заявив радник Кремля із зовнішньої політики, заступник директора Центру європейських та міжнародних досліджень Вищої школи економіки Дмитро Суслов.

Радник зазначив, що під час зустрічі на Алясці лідери можуть обговорювати двосторонній російсько-американський план щодо досягнення перемир'я в Україні.

Путін пропонує:

  • Відведення ЗСУ з Донбасу.
  • Відхід ЗС РФ з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей при збереженні лінії фронту на інших напрямках, окрім Донбасу.
  • Україна має зобов'язатися не вступати до НАТО.

Окрім того, має відбутися демілітаризація країни та проведена конституційна реформа щодо федерального устрою.

Ще рік тому Москва просила українців повністю піти з чотирьох окупованих регіонів, включаючи Запорізьку та Херсонську області, а зараз просить лише про Донбас, – заявив радник Кремля. 

Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії фото 1

Росія, як повідомив Дмитро Суслов, хоче укласти двосторонню угоду із США без участі України та Європейського союзу.

Нагадаємо, відвідування Аляски російським президентом Володимиром Путіним глава Білого дому Дональд Трамп назвав виявом поваги та очікує на плодотворну розмову з ним.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін не зможуть ухвалити будь-яких рішень про Україну під час зустрічі на Алясці.

До слова, видання The Hill описало ключові вимоги України, які вона має представити для підписання потенційної мирної угоди з Росією. За версією видання, ці принципи мають бути обов'язково виконаними у разі, якщо офіційний Київ розглядатиме угоду про передачу тимчасово окупованих територій.

Читайте також:

Теги: росія США війна путін Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що Зеленський не має завдавати ударів по Москві
Трамп про війну в Україні: я ні на чиєму боці
15 липня, 20:35
Ситуація є повальною на всіх окупованих територіях, які раніше Росія використовувала для «вирівнювання» втрат врожаю
На окупованих територіях пропав врожай пшениці – Андрющенко
22 липня, 08:16
Термін придатності контацептивів спливає в період з 2027 до 2031 року, тому вони могли б бути використані
Через політику Трампа будуть спалені контрацептиви на $10 млн
24 липня, 09:20
Президент наголосив, що в України є запит на 10 систем Patriot
Скільки Patriot може отримати Україна? Відповідь президента
25 липня, 10:59
Юсов сказав, що імперські амбіції Росії становлять загрозу не лише для України
Розвідка назвала країни, для яких імперські амбіції Росії становлять загрозу
28 липня, 17:31
Путін має ще сім днів для досягнення мирної угоди з Україною
Путін виступить сьогодні з «важливою» заявою
31 липня, 21:49
ISW визначив головну територіальну вимогу Путіна на переговорах
ISW визначив головну територіальну вимогу Путіна на переговорах
10 серпня, 07:38
Проблеми зі здоров'ям у Трампа уже не приховати
Трамп демонструє всі ознаки деменції – колонка The Hill
5 серпня, 10:38
Високоточними бомбами в районі Олешок Повітряні сили знищили близько 25 окупантів
ЗСУ уразили командний пункт росіян біля Олешок
10 серпня, 15:57

Політика

КНДР збільшує військову присутність у Росії – Скібіцький
КНДР збільшує військову присутність у Росії – Скібіцький
«Хоче сфотографуватися з Трампом». Каллас пояснила, чому Путін зустрінеться з президентом США
«Хоче сфотографуватися з Трампом». Каллас пояснила, чому Путін зустрінеться з президентом США
Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії
Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії
Міноборони Білорусі назвало дату спільних навчань із РФ
Міноборони Білорусі назвало дату спільних навчань із РФ
«Межигір'я Януковича» по-угорськи: скандал з маєтком Орбана викликав протести
«Межигір'я Януковича» по-угорськи: скандал з маєтком Орбана викликав протести
Орбан пояснив, чому відмовився підписати заяву ЄС щодо України
Орбан пояснив, чому відмовився підписати заяву ЄС щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
13K
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків
7663
Синоптикиня Діденко розповіла, коли очікувати похолодання в Україні
5711
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
3279
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua