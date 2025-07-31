Розтрощена п'ятиповерхівка: з'явилися фото наслідків удару по Краматорську
Росіяни завдали прицільного удару по середмістю Краматорська
Сьогодні, 31 липня, окупанти вдарили по Краматорську. Внаслідок чого загинула людина, ще 11 осіб отримали поранення. Також зруйновано багатоповерхівку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
«Російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська, що на Донеччині. Загинула одна людина, ще 11 поранені. Один із постраждалих перебуває у важкому стані. На місці працюють надзвичайники», – йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, одна багатоповерхівка зруйнована вщент, вибуховою хвилею пошкоджено ще близько десятка будинків.
На місці триває гасіння пожеж, зокрема, із застосуванням пожежного тактичного робота Magirus Wolf С1. Проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи.
Нагадаємо, російська терористична армія атакувала п'ятиповерховий житловий будинок у Краматорську. Внаслідок чого загинула людина, є поранені.