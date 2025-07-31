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Розтрощена п'ятиповерхівка: з'явилися фото наслідків удару по Краматорську

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Розтрощена п'ятиповерхівка: з'явилися фото наслідків удару по Краматорську
Краматорськ постраждав від російського удару
фото: ДСНС Донеччини

Росіяни завдали прицільного удару по середмістю Краматорська

Сьогодні, 31 липня, окупанти вдарили по Краматорську. Внаслідок чого загинула людина, ще 11 осіб отримали поранення. Також зруйновано багатоповерхівку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська, що на Донеччині. Загинула одна людина, ще 11 поранені. Один із постраждалих перебуває у важкому стані. На місці працюють надзвичайники», – йдеться у повідомленні.

Розтрощена п'ятиповерхівка: з'явилися фото наслідків удару по Краматорську фото 1

За даними рятувальників, одна багатоповерхівка зруйнована вщент, вибуховою хвилею пошкоджено ще близько десятка будинків.

Розтрощена п'ятиповерхівка: з'явилися фото наслідків удару по Краматорську фото 2
Розтрощена п'ятиповерхівка: з'явилися фото наслідків удару по Краматорську фото 3
Розтрощена п'ятиповерхівка: з'явилися фото наслідків удару по Краматорську фото 4

На місці триває гасіння пожеж, зокрема, із застосуванням пожежного тактичного робота Magirus Wolf С1. Проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Розтрощена п'ятиповерхівка: з'явилися фото наслідків удару по Краматорську фото 5

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала п'ятиповерховий житловий будинок у Краматорську. Внаслідок чого загинула людина, є поранені.

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Теги: Донеччина війна ДСНС

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