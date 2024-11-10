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Азовці показали, як полонений окупант відреагував на відео з військовим злочином росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Азовці показали, як полонений окупант відреагував на відео з військовим злочином росіян
Полоненому окупанту показали відео з військовим злочином росіян
фото: скріншот із відео

Російський солдат потрапив до нацгвардійців після невеликої «подорожі» околицями Нью-Йорку

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» узяли в полон російського солдата на ім’я Олег Косолов. Він потрапив до нацгвардійців після невеликої «подорожі» околицями Нью-Йорку.

Окупант підвозив БК і провізію на передову, але помилково звернув не туди. В результаті обстрілу його вантажівка була пошкоджена, а росіянина чекали декілька днів поневірянь міською забудовою.

Завдяки вдалим діям операторів БПЛА, солдат вийшов до позицій азовців і здався. Вже на допиті окупант розповів всі подробиці подій, які передували його полону. Бійці 12-ї бригади також показали солдату, як росіяни розстрілюють українських військовополонених. Той гостро відреагував на відео.

«Жах який», – заявив окупант.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують 49 кримінальних справ щодо вбивств 124 українських військовополонених на полі бою. Так, на Донеччині окупанти вбили шістьох полонених бійців Збройних сил України.

Раніше стало відомо, що росіяни розстріляли полонених нацгвардійців біля Селидового.

Як повідомлялося, на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

Також 18 жовтня на Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців. 

Відомо, що Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур.

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Теги: росіяни відео солдат злочин розслідування полон окупанти росія

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