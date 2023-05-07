У Києві чоловік вирішив переплисти Дніпро і додав роботи рятувальникам

Плавець почав втрачати сили, проте, йому вдалося самостійно вибратися з води на набережну

У Києві чоловік надумав у холодну погоду переплисти річку Дніпро. Свій заплив він почав із Труханового острова, але не зміг дістатися до точки призначення – отримав переохолодження. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Києві.

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«7 травня о 13:19 від громадян до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро неподалік Пішохідного мосту у воді перебуває людина та потребує допомоги. До місця події було відразу ж направлено водолазно-рятувальне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Виявилось, що чоловік спочатку був на Трухановому острові та намагався переплисти річку до Дніпровської набережної», – сказано у повідомленні.

За даними рятувальників, плавець почав втрачати сили, проте, йому вдалося самостійно вибратися з води на набережну. Чоловік 2000 року народження, він отримав переохолодження.

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Водолази-рятувальники надавали потерпілому домедичну допомогу – обігріли термоковдрою та підтримували стабільний стан до прибуття медиків.

Нагадаємо, у столиці піднявся рівень води у Дніпрі. При цьому аварійних підтоплень не зафіксовано.

До слова, 5 травня на бульварі Павла Вірського у Києві стався провал біля колодязя на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400 мм. Рух транспорту обмежено однією смугою бульвару в бік метро «Нивки».