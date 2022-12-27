Міноборони повідомило, що РФ робить із солдатами, які хочуть здатися в полон

Тих, окупантів, які залишають поле бою, командування знову повертає туди ж

Російське командування залякує військовим трибуналом військовослужбовців, щоб вони не здавалися в полон української армії. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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«Російська держава, російська диктатура, для якої людина – раб і ніщо, роблять все, щоб вони боялися це робити. Наприклад, вони дуже потужно залякують військовим трибуналом, який там працює. Тих, хто залишає поле бою, знову повертають туди ж, тобто вони не мають шансу це зробити», – сказала Маляр.

Заступниця міністра зазначила, що Україна зробила все, щоб максимально донести до росіян, яких кидають на війну, інформацію про можливість здатися і врятувати своє життя.

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«Ми ведемо роботу на всіх рівнях, для того, щоб вони добровільно здавалися в полон, а не тільки, щоб була можливість їх взяти в полон безпосередньо в бою. І справді там є таке явище. З чим це пов'язано? З тим, що ми змогли максимально донести інформацію - для них це єдиний спосіб врятувати їхнє життя», – додала вона.

Раніше тим окупантам, які хочуть повернутися додому, СБУ нагадувало про «гарячу лінію» +380936886888. Зателефонувавши на неї, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і залишитися в живих.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.