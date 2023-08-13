Банкова пояснила, що означає повна перемога України

Подоляк зазначив, що Україна не розглядає можливості «замороження війни», фіксації анексії Росії та відмову від членства в НАТО

Повна деокупація територій та запобігання можливості виникнення нової війни в майбутньому будуть для України важливими досягненнями. Українська формула миру наразі не має альтернативи. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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«Стратегічною метою України, окрім беззастережного повернення територій, є створення умов, що унеможливлюють повторення агресії в майбутньому», – зазначив Подоляк.

Радник голови Офісу Президента зазначив, що Україна не розглядає можливості «замороження війни», фіксації анексії Росії та відмову від членства в НАТО. Такий сценарій лише підштовхнув би РФ до подальшої агресії та відновлення бойових дій після невеликої паузи.

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«Тому жодної альтернативи Українській формулі миру немає: зміцнення збройних сил, прискорення постачання озброєння, повернення окупованих територій, зміна політичного режиму в Росії, отримання компенсацій від нового російського уряду та невідкладне притягнення військових злочинців до відповідальності», – додав Подоляк.

Раніше Банкова відреагувала на заяву Росії про переговори з Україною. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кремль зовсім неправильно оцінює свої перспективи щодо переговорів з Україною. Будь-які «політико-дипломатичні» формати з участю Росії не можуть бути використані.

Нагадаємо, речник кремлівського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія «хоче контролювати» Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Речник диктатора заявив, що «Росія не планує окупувати інші території України», окрім тих, які кремлівський режим записав до «конституції РФ».

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Також російська влада, виправдовуючи вторгнення в Україну та окупацію її територій, оголосила, що диктатор Володимир Путін у такий спосіб прагнув «запобігти» війні і захистити мешканців Донбасу.