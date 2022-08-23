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Банкова розповіла про п’ять «унікальних фаз», через які проходять росіяни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Банкова розповіла про п’ять «унікальних фаз», через які проходять росіяни
На початковій стадії пацієнт впевнений у собі й заперечує наявність психічних порушень
фото з відкритих джерел

Подоляк: «Психіатри майбутнього» отримають не одну наукову премію досліджуючи роль Z-пропаганди

Уже зараз можна виокремити певні «унікальні фази», через які проходить російське суспільство, коли їхній вигаданий, неіснуючий світ жорстко зустрічається з об’єктивною реальністю, де втікачі штурмують тимчасовий Керченський міст. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Давайте об’єктивно про наслідки… Вже не сумніваюся, що «психіатри майбутнього» отримають не одну наукову премію, активно досліджуючи феномен сьогоднішнього російського психозу та роль Z-пропаганди в перетворенні людини на агресивну людиноподібну істоту – неадекватну, сповнену ненависті, кровожерливу. Як це вже було в гітлерівській Німеччині, Руанді чи під час Дарфурського конфлікту», – йдеться в повідомленні.

Початкова стадія. Пацієнт категорично впевнений у собі й заперечує наявність психічних порушень:
– «Война продлится ну максимум три-четыре дня». З ким там воювати? З кількома тисячами «нацистів»? Це ж навіть не серйозна війна, а всього лише «спеціальна операція».

Друга стадія. Заперечення. Самогіпноз – «усе прораховано та йде за планом»:
– А що ви хотіли? Київ за три дні? Зрозумійте, це ж найбільша армія Європи та єдина армія, що має бойовий досвід. Вони готувалися вісім років, щоб бити нас.

Третя стадія. Банальний російський торг:
– «Мы ещё даже ничего не начинали… правда же?» Може, просто віддасте нам усе?

Четверта. Гнів, що випливає з безсилля. Пошук «чарівної пігулки»:
– Центри ухвалення рішень!!! Центри ухвалення рішень!!! – кричать особи з дуже перекошеними від страху обличчями. – Вбивайте українців, ріжте їх разом із дітьми!

І, нарешті, російська класика. П’яна депресія, алкогольна апатія, відчай:
– Що ми наробили? Навіщо? Куди втікати?

«Обов’язкове прийняття, фінал: «З моїх слів записано правильно та мною прочитано. Про кримінальну відповідальність за надання неправдивих свідчень попереджений(а). Цим документом висловлюю бажання співпрацювати зі слідством у повному обсязі».

До слова, триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь

Теги: росія Офіс президента війна в Україні

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