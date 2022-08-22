Банкова анонсувала перший документ гарантій безпеки для України

Єрмак: «До кінця цього місяця, я думаю, що це 29 або 30 число, ми можемо розраховувати на появу першого документа»

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що перший документ з міжнародних гарантій безпеки для України може з'явитися вже 29-30 серпня. Про це Єрмак заявив на брифінгу після зустрічі з радниками глав Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Угорщини.

«Ми вважаємо гарантії безпеки дуже важливим питанням, ми постійно говоримо про це з усіма нашими партнерами. Сьогодні це теж було предметом обговорення, я радий, що наші партнери проявляють зацікавленість... до кінця цього місяця, я думаю, що це 29 або 30 число, ми можемо розраховувати на появу першого документа, рекомендацій по нашій групі з паном Расмуссеном», – розповів він.

За словами Єрмака, робота над ним зараз ведеться. Він вже ознайомився з текстом, і це буде «дуже потужний документ».

Нагадаємо, 1 липня відбулося перше засідання групи з питань міжнародних безпекових гарантій. Раніше повідомлялося, що Шольц уникнув відповіді на питання про гарантії безпеки для України.