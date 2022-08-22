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Банкова анонсувала перший документ гарантій безпеки для України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова анонсувала перший документ гарантій безпеки для України
Єрмак обіцяє надати «дуже потужний документ»
фото: Офіс президента

Єрмак: «До кінця цього місяця, я думаю, що це 29 або 30 число, ми можемо розраховувати на появу першого документа»  

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що перший документ з міжнародних гарантій безпеки для України може з'явитися вже 29-30 серпня. Про це Єрмак заявив на брифінгу після зустрічі з радниками глав Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Угорщини.

«Ми вважаємо гарантії безпеки дуже важливим питанням, ми постійно говоримо про це з усіма нашими партнерами. Сьогодні це теж було предметом обговорення, я радий, що наші партнери проявляють зацікавленість... до кінця цього місяця, я думаю, що це 29 або 30 число, ми можемо розраховувати на появу першого документа, рекомендацій по нашій групі з паном Расмуссеном», – розповів він.

За словами Єрмака, робота над ним зараз ведеться. Він вже ознайомився з текстом, і це буде «дуже потужний документ».

Нагадаємо, 1 липня  відбулося перше засідання групи з питань міжнародних безпекових гарантій.  Раніше повідомлялося, що Шольц уникнув відповіді на питання про гарантії безпеки для України.

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Теги: війна безпека Андрій Єрмак

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