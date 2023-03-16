Комісія ООН не виявила доказів вчинення Росією геноциду в Україні

Проте комісія ООН підтвердила, що Росія скоїла воєнні злочини в Україні

Голова незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування війни в Україні, колишній глава Міжнародного кримінального трибуналу у справах Руанди Ерік Мьосе заявив, що не знайшов доказів геноциду. Про це повідомляє The Guardian.

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«Ми не виявили, що в Україні був геноцид», – сказав Мьосе.

Мьосе додав, що комісія вивчає докази і є «деякі аспекти, які можуть викликати питання» про можливий геноцид.

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Проте комісія ООН підтвердила, що Росія скоїла воєнні злочини в Україні.

За даними комісії, до воєнних злочинів належать напади на цивільне населення та об'єкти енергетичної інфраструктури, умисні вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інше сексуальне насильство, а також незаконне переміщення та депортація дітей.

Нагадаємо, від агресії РФ постраждали майже 22 тис. цивільних українців.