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Комісія ООН не виявила доказів вчинення Росією геноциду в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Комісія ООН не виявила доказів вчинення Росією геноциду в Україні
фото з відкритих джерел

Проте комісія ООН підтвердила, що Росія скоїла воєнні злочини в Україні

Голова незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування війни в Україні, колишній глава Міжнародного кримінального трибуналу у справах Руанди Ерік Мьосе заявив, що не знайшов доказів геноциду. Про це повідомляє The Guardian.

«Ми не виявили, що в Україні був геноцид», – сказав Мьосе.

Мьосе додав, що комісія вивчає докази і є «деякі аспекти, які можуть викликати питання» про можливий геноцид.

Проте комісія ООН підтвердила, що Росія скоїла воєнні злочини в Україні.

За даними комісії, до воєнних злочинів належать напади на цивільне населення та об'єкти енергетичної інфраструктури, умисні вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інше сексуальне насильство, а також незаконне переміщення та депортація дітей.

Нагадаємо, від агресії РФ постраждали майже 22 тис. цивільних українців.

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Теги: ООН злочин війна росія окупанти

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