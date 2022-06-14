Батько Ратушного розповів про обставини загибелі сина
Військові 93-ї бригади не змогли відразу пробитися до місця загибелі Романа Ратушного
Громадський активіст, військовослужбовець 93-ї бригади «Холодний Яр» Роман Ратушний загинув, потрапивши у засідку.
«Доповідь про обставини суперечлива, шпилька на карті – у ворожому тилу, на місці бою – засідка», – написав на Facebook його батько Тарас Ратушний, коментуючи загибель сина під Ізюмом.
Тарас Ратушний розповів, що не міг повірити у загибель сина. Він пояснив, що військовослужбовці «Холодного Яру» певний час не могли пробитися до Романа, «тим часом документи сина майоріли у ворожих пабліках».
Втім, зазначив батько загиблого розвідника, тіло Романа Ратушного врешті вдалося повернути на вільну українську територію, «і тепер він повертається до Києва».
Про місце і дату прощання із загиблим військовослужбовцем, який до війни був відомим громадським активістом, Тарас Ратушний пообіцяв повідомити пізніше.
Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, стало відомо про загибель розвідника 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Романа Ратушного.
Він загинув 9 червня під Ізюмом, під час виконання бойового завдання.