  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Батько Ратушного розповів про обставини загибелі сина
рус
    Події в Україні

    Батько Ратушного розповів про обставини загибелі сина

    Український активіст, розвідник Роман Ратушний загинув, коли його бойова група напоролася на засідку - Батько Ратушного розповів про обставини загибелі сина
    Український активіст, розвідник Роман Ратушний загинув, коли його бойова група напоролася на засідку
    фото: Facebook 93-ї бригади

    Військові 93-ї бригади не змогли відразу пробитися до місця загибелі Романа Ратушного

    Громадський активіст, військовослужбовець 93-ї бригади «Холодний Яр» Роман Ратушний загинув, потрапивши у засідку.

    «Доповідь про обставини суперечлива, шпилька на карті – у ворожому тилу, на місці бою – засідка», – написав на Facebook його батько Тарас Ратушний, коментуючи загибель сина під Ізюмом.

    Тарас Ратушний розповів, що не міг повірити у загибель сина. Він пояснив, що військовослужбовці «Холодного Яру» певний час не могли пробитися до Романа, «тим часом документи сина майоріли у ворожих пабліках».

    Втім, зазначив батько загиблого розвідника, тіло Романа Ратушного врешті вдалося повернути на вільну українську територію, «і тепер він повертається до Києва».

    Про місце і дату прощання із загиблим військовослужбовцем, який до війни був відомим громадським активістом, Тарас Ратушний пообіцяв повідомити пізніше.

    Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, стало відомо про загибель розвідника 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Романа Ратушного.

    Він загинув 9 червня під Ізюмом, під час виконання бойового завдання.

    Читайте також інтерв'ю: Битва за Протасів Яр. «На паркані виб’ють імена всіх, хто долучився...»
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Батько Ратушного розповів про обставини загибелі сина