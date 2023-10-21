На Кіпрі стався вибух біля посольства Ізраїлю

Вибухівка здетонувала за 30 метрів від входу в посольство Ізраїлю на Кіпрі

Кіпрські правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних

У суботу біля посольства Ізраїлю на Кіпрі пролунав вибух. Імовірною причиною є детонація вибухового пристрою. Про це повідомило місцеве видання Cyprus Mail.

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Інцидент стався сьогодні вранці у столиці Кіпру, Нікосії. Біля місця події було помічено двох людей, які підозріло гуляли в цьому районі, а поруч стояв автомобіль із двома людьми всередині.

Поліція Кіпру обшукала машину підозрюваних. Усередині автои було виявлено два ножі та молоток. Правоохоронці затримали 21-річного власника автівки за зберігання зброї. Правоохоронці затримали й інших трьох чоловіків віком від 17 до 21 року. Попередньо, всі четверо прибули на острів із Сирії.

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Як пише видання, вибуховий пристрій із піротехнічним матеріалом був не надто потужний. Він здетонував за 30 метрів від входу в посольство Ізраїлю. Минулося без постраждалих. Поліція оточила місце події, поки триває огляд.

Усі четверо підозрюваних постали перед окружним судом Нікосії. Їм обрано запобіжний захід – шість діб під вартою.

Нагадаємо, що на тлі війни в Ізраїлі уряд держави закликав своїх громадян якнайшвидше виїхати з Єгипту і Йорданії та утриматися від поїздок до низки країн.