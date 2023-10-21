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На Кіпрі стався вибух біля посольства Ізраїлю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Кіпрі стався вибух біля посольства Ізраїлю
Вибухівка здетонувала за 30 метрів від входу в посольство Ізраїлю на Кіпрі
фото з відкритих джерел

Кіпрські правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних

У суботу біля посольства Ізраїлю на Кіпрі пролунав вибух. Імовірною причиною є детонація вибухового пристрою. Про це повідомило місцеве видання Cyprus Mail.

Інцидент стався сьогодні вранці у столиці Кіпру, Нікосії. Біля місця події було помічено двох людей, які підозріло гуляли в цьому районі, а поруч стояв автомобіль із двома людьми всередині.

Поліція Кіпру обшукала машину підозрюваних. Усередині автои було виявлено два ножі та молоток. Правоохоронці затримали 21-річного власника автівки за зберігання зброї. Правоохоронці затримали й інших трьох чоловіків віком від 17 до 21 року. Попередньо, всі четверо прибули на острів із Сирії.

Як пише видання, вибуховий пристрій із піротехнічним матеріалом був не надто потужний. Він здетонував за 30 метрів від входу в посольство Ізраїлю. Минулося без постраждалих. Поліція оточила місце події, поки триває огляд.

Усі четверо підозрюваних постали перед окружним судом Нікосії. Їм обрано запобіжний захід – шість діб під вартою.

Нагадаємо, що на тлі війни в Ізраїлі уряд держави закликав своїх громадян якнайшвидше виїхати з Єгипту і Йорданії та утриматися від поїздок до низки країн.

Теги: Кіпр Ізраїль посольство вибух

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