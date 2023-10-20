На базі окупантів на аеродромі в Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Вибухи за Мелітополем пролунали після опівночі

У ніч на п’ятницю, 20 жовтня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області було чути потужні вибухи. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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«Неспокійна ніч для окупантів Мелітополя. Після опівночі за містом пролунало декілька вибухів», – написав він у Telegram-каналі.

Найпотужніші вибухи гриміли в районі Авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі.

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Також мешканці Мелітополя чули гул техніки.

«Уточнюємо деталі», – додав Федоров.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали успішних ударів по аеродромах російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.

Як повідомлялося, у результаті спецоперації, яку провели українські захисники, з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів.

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Згодом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу балістичних ракет Atacms і подякував українським воїнам «за службу», а партнерам «за підтримку».

Президент Володимир Зеленський ввечері 17 жовтня підтвердив, що українські військові застосували американські ракети Atacms.

ЗМІ оприлюднили супутникові знімки аеродрому в окупованому Бердянську після ракетних ударів ЗСУ.

Аналітики OSINT ідентифікували кількість і тип знищеної або пошкодженої російської авіаційної техніки в результаті удару Atacms по аеродрому в окупованому Бердянську.