Залужний анонсував звільнення Маріуполя

Залужний назвав терміни звільнення Маріуполя від окупантів

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний впевнений, що Маріуполь буде звільнено від російських окупантів цього року. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову для фільму «Рік».

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Залужний розповів, що на свято святого Миколая він мав захід за участю дітей, де хлопчик запитав його, чи точно Україна повернеться до тимчасово окупованого Маріуполя. Головнокомандувач ЗСУ відповів, що ЗСУ звільнять Маріуполь уже 2023 року.

Також Залужний розповів, що найдешевший матеріал, який є у російської армії – людське життя.

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«Втрати в 15 тис. в Афганістані фактично поставили на коліна СРСР. Зараз цифра втрат РФ набагато більша. У нас інша тактика і стратегія. У нас немає таких можливостей, витрачати багато боєприпасів, щоб зруйнувати свою власну інфраструктуру, немає сенсу», – заявив генерал.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що українські захисники вже з легкістю можуть атакувати позиції ворога на великих відстанях, наприклад, у Маруполі.

24 лютого в Маріуполі було чутно звук вибуху. Підтверджено потрапляння по позиціях ворога.