Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Залужний анонсував звільнення Маріуполя

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Залужний анонсував звільнення Маріуполя
Україна повернеться до Маріуполя, переконаний Залужний
фото з відкритих джерел

Залужний назвав терміни звільнення Маріуполя від окупантів

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний впевнений, що Маріуполь буде звільнено від російських окупантів цього року. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову для фільму «Рік».

Залужний розповів, що на свято святого Миколая він мав захід за участю дітей, де хлопчик запитав його, чи точно Україна повернеться до тимчасово окупованого Маріуполя. Головнокомандувач ЗСУ відповів, що ЗСУ звільнять Маріуполь уже 2023 року.

Також Залужний розповів, що найдешевший матеріал, який є у російської армії – людське життя. 

«Втрати в 15 тис. в Афганістані фактично поставили на коліна СРСР. Зараз цифра втрат РФ набагато більша. У нас інша тактика і стратегія. У нас немає таких можливостей, витрачати багато боєприпасів, щоб зруйнувати свою власну інфраструктуру, немає сенсу», – заявив генерал.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що українські захисники вже з легкістю можуть атакувати позиції ворога на великих відстанях, наприклад, у Маруполі. 

24 лютого в Маріуполі було чутно звук вибуху. Підтверджено потрапляння по позиціях ворога.

Теги: Маріуполь війна окупанти ЗСУ Валерій Залужний

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти в Маріуполі втратили кілька одиниць техніки
«Мінус» пів сотні окупантів і склад боєприпасів: наслідки «бавовни» в Маріуполі (фото, відео)
Вчора, 09:45
У Маріуполі прогримів вибух: є влучання по окупантах
У Маріуполі прогримів вибух: є влучання по окупантах
24 лютого, 23:38
Під час концерту на крові в «Лужниках» російські пропагандисти вивели на сцену українських дітей
Журналісти знайшли дітей із Маріуполя, яких вивели на сцену на мітингу у «Лужниках»
24 лютого, 21:18

Події в Україні

Зеленський розповів, скільки населених пунктів України наразі окуповані
Зеленський розповів, скільки населених пунктів України наразі окуповані
Окупанти перетворили села Донеччини на руїни: супутникові знімки
Окупанти перетворили села Донеччини на руїни: супутникові знімки
Голова Харківської ОВА оцінив масштаби руйнувань в області за останній рік
Голова Харківської ОВА оцінив масштаби руйнувань в області за останній рік
Зеленський повідомив про болісні бої на Донбасі
Зеленський повідомив про болісні бої на Донбасі
Військові показали пекельні бої у житлових кварталах Бахмута
Військові показали пекельні бої у житлових кварталах Бахмута
Десятий – не останній: Зеленський розповів про новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії
Десятий – не останній: Зеленський розповів про новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Генерал Кривонос: Маю інформацію, що готується наступ із боку Білорусі
129K
Офіційно: Індія висловила свою позицію щодо війни в Україні
9812
Через російський винищувач в Україні лунали сирени тривоги (мапа)
7544
У Ванкувері двоє рашистів отримали прочухана від українців (відео)
6265
Масштабна пожежа у столиці – горить підприємство
6199
В Україні може підвищитися мінімальна пенсія та зарплата

Новини

У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
Вчора, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
Вчора, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту