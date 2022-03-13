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    У світі більше не будуть визнаватися російські дипломи

    Дипломи йдуть слідом за кораблем - У світі більше не будуть визнаватися російські дипломи
    Дипломи йдуть слідом за кораблем
    фото з відкритих джерел

    Асоціації прийняли рішення вилучити акредитацію в університетах агресора

    Дипломи вишів Російської Федерації більше не визнаються у світі. Асоціації прийняли рішення вилучити акредитацію в університетах агресора. Про це пише Telegram-канал Верховної ради України.

    Акредитацію вилучили:

    • AACSB – асоціація з розвитку університетських бізнес-шкіл;
    • Business Graduates Association – асоціація випускників бізнес-шкіл;
    • AMBA – асоціація MBA програм;
    • EFMD – глобальна мережа бізнес-шкіл, компаній та асоціацій, що займаються розвитком менеджменту.

    Нагадаємо, у понеділок посли ЄС дадуть «зелене світло» четвертому пакету санкцій проти РФ.

    Як повідомлялося, Росія та Білорусь відсторонені від участі в Універсіаді-2022.

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    Теги: Росія окупанти освіта
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    У світі більше не будуть визнаватися російські дипломи