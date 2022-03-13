У світі більше не будуть визнаватися російські дипломи
Дипломи йдуть слідом за кораблем
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Асоціації прийняли рішення вилучити акредитацію в університетах агресора
Дипломи вишів Російської Федерації більше не визнаються у світі. Асоціації прийняли рішення вилучити акредитацію в університетах агресора. Про це пише Telegram-канал Верховної ради України.
Акредитацію вилучили:
- AACSB – асоціація з розвитку університетських бізнес-шкіл;
- Business Graduates Association – асоціація випускників бізнес-шкіл;
- AMBA – асоціація MBA програм;
- EFMD – глобальна мережа бізнес-шкіл, компаній та асоціацій, що займаються розвитком менеджменту.
Нагадаємо, у понеділок посли ЄС дадуть «зелене світло» четвертому пакету санкцій проти РФ.
Як повідомлялося, Росія та Білорусь відсторонені від участі в Універсіаді-2022.
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