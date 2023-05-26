Смертельна ДТП: суд дозволив примусову експертизу

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років

Після відмови суддею від обстеження на вміст алкоголю та наркотиків, прокуратура підготовила клопотання щодо примусового відібрання біологічних зразків

Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира, який в ніч на п’ятницю 26 травня на автомобілі збив на смерть військослужбовця Нацгвардії. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після відмови суддею від обстеження на вміст алкоголю та наркотиків, прокуратура підготовила клопотання щодо примусового відібрання біологічних зразків.

«Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді, який в ніч на п’ятницю 26 травня на автомобілі збив на смерть військослужбовця Нацгвардії. Правоохоронці затримали суддю у порядку ст. ст. 208, 482 КПК України. Він відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків, проте мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння», – пише пресслужба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, колектив Макарівського райсуду Київської області висловив недовіру своєму голові та пообіцяв належне розслідування справи щодо Олексія Тандира, який нетверезим збив на смерть нацгвардійця на блокпосту.

Як повідомлялося, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.