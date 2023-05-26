Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Смертельна ДТП: суд дозволив примусову експертизу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Смертельна ДТП: суд дозволив примусову експертизу
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років
фото: Державне бюро розслідувань

Після відмови суддею від обстеження на вміст алкоголю та наркотиків, прокуратура підготовила клопотання щодо примусового відібрання біологічних зразків

Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира, який в ніч на п’ятницю 26 травня на автомобілі збив на смерть військослужбовця Нацгвардії. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Після відмови суддею від обстеження на вміст алкоголю та наркотиків, прокуратура підготовила клопотання щодо примусового відібрання біологічних зразків.

«Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді, який в ніч на п’ятницю 26 травня на автомобілі збив на смерть військослужбовця Нацгвардії. Правоохоронці затримали суддю у порядку ст. ст. 208, 482 КПК України. Він відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків, проте мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння», – пише пресслужба.

Нагадаємо, колектив Макарівського райсуду Київської області висловив недовіру своєму голові та пообіцяв належне розслідування справи щодо Олексія Тандира, який нетверезим збив на смерть нацгвардійця на блокпосту. 

Як повідомлялося, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Теги: прокуратура ДТП смерть прокурор суддя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Москві помер В'ячеслав Зайцев, який одягав Пугачову та Путіну
У Москві помер В'ячеслав Зайцев, який одягав Пугачову та Путіну
30 квiтня, 20:19
ФБР знешкодила мережу шкідливих програм «Snake»
У США ліквідували шпигунську програму Snake, яку використовувало ФСБ Росії
9 травня, 23:45
Наталія обіймала посаду комунікаційниці на телеканалі «1+1» та була піар-директорки каналу ТЕТ
Від раптової зупинки серця в 34 роки померла колишня комунікаційниця каналів «1+1 media»  
16 травня, 10:45
Міжнародний день сім'ї
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 травня, 00:33
Чоловік відомої російської співачки та топ-чиновник РФ раптово помер у літаку
Чоловік відомої російської співачки та топ-чиновник РФ раптово помер у літаку
21 травня, 13:41
Шахрай з Одеси вигадав схему як виманювати гроші з аграріїв
Одесит ошукав аграріїв на 45 млн гривень: подробиці хитрої схеми
26 квiтня, 18:01
Металева конструкція звалилася з вантажівки в Дніпро
Вантажівка скинула з Північного моста в Києві металеву конструкцію. Поліція відшукала водія (відео)
1 травня, 12:57
Алла Пугачова терміново повернулася до Москви: відома причина приїзду
Алла Пугачова терміново повернулася до Москви: відома причина приїзду
3 травня, 15:26
Справа судді Князєва: НАБУ повідомило про причетність Жеваго
Справа судді Князєва: НАБУ повідомило про причетність Жеваго
16 травня, 13:43

Події в Україні

ВМС України отримали новий броньований катер «Буча» (фото)
ВМС України отримали новий броньований катер «Буча» (фото)
Паспортний конфуз із родичами посадовця СБУ: відомство пояснило громадянство РФ батька Наумюка
Паспортний конфуз із родичами посадовця СБУ: відомство пояснило громадянство РФ батька Наумюка
Смертельна ДТП: суд дозволив примусову експертизу
Смертельна ДТП: суд дозволив примусову експертизу
Кількість постраждалих від ракетної атаки по Дніпру зросла до 30
Кількість постраждалих від ракетної атаки по Дніпру зросла до 30
Бахмут: Сирський показав злагоджену роботу ЗСУ по позиціях ворога (відео)
Бахмут: Сирський показав злагоджену роботу ЗСУ по позиціях ворога (відео)
Смертельна ДТП. Судді Макарівського райсуду зреклися свого голови
Смертельна ДТП. Судді Макарівського райсуду зреклися свого голови

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
У Києві прогриміли вибухи
29K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
26K
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту
20K
У світі шаленими темпами росте попит на поширений в Україні природний матеріал
7691
Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ
7689
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил

Новини

Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Рашисти атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:31
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 травня
Сьогодні, 05:15
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:39
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту