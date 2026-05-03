Безпілотник порушив простір Фінляндії

У Фінляндії зафіксували черговий інцидент із порушенням державного кордону. Невідомий дрон увійшов у повітряний простір країни з боку Російської Федерації, що змусило фінських військових та прикордонників вжити екстрених заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони країни.

За даними оборонного відомства Фінляндії, невідомий безпілотний літальний апарат помітили у неділю, 3 травня. Дрон перебував над територією муніципалітету Віролахті – регіону, який безпосередньо межує з Ленінградською областю РФ.

Тип або походження безпілотника поки не встановлені. Зазначається, що дрон більше не знаходиться у повітряному просторі Фінляндії.

Розслідуванням справи займається фінська Прикордонна служба, яка, як очікується, надасть більше інформації в міру просування розслідування.

За даними мовника Yle, Збройні сили країни заявляли про запровадження тимчасової зони обмежень авіації в морській акваторії біля портів Котка та Хаміна з 01:57 до 08:00 у неділю. Ці міста також знаходяться біля кордону з РФ.

Метою обмеженої зони було забезпечення кращої ситуаційної обізнаності та безпечного контролю потенційно «заблукалих» безпілотників.

Нагадаємо, Фінляндія до кінця весни офіційно увійде до міжнародної коаліції дронів для України, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Про це заявив міністр оборони країни Антті Хяккянен в інтерв'ю виданню Uutissuomalainen.