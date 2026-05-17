Трагедія на Сумщині: двоє чоловіків підірвалися у власному авто на залишках ворожого безпілотника

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Сумська ОВА
Один із вибухонебезпечних елементів здетонував

У Путивльській громаді Сумської області внаслідок детонації вибухонебезпечного елемента російського безпілотного літального апарата загинули двоє цивільних чоловіків. Мешканці прикордоння знайшли уламки БпЛА та спробували самостійно транспортувати їх у цивільному автомобілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА.

Трагічна подія сталася вранці у житловому секторі Путивльської громади, яка регулярно перебуває під обстрілами російських окупаційних військ. Двоє місцевих мешканців віком 45 та 47 років виявили в полі невідомі металеві конструкції, що виявилися частинами збитого або впалого ворожого безпілотника.

Громадяни вирішили завантажити знайдені елементи до багажника власної автівки. Під час руху або в процесі завантаження один із прихованих бойових елементів безпілотника здетонував.

Нагадаємо, протягом останньої доби Росія здійснила масовані обстріли прикордонних та тилових районів Сумської області. Під вогнем опинилися чотири райони, що призвело до значних жертв серед мирного населення та руйнувань житлового сектору. Поліція області продовжує документувати докази воєнних злочинів РФ.

Теги: Сумщина безпілотник

