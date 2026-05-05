Через ворожий удар по Полтавщині загинули рятувальники, серед яких Герой України (фото, відео)

Росія вбила на Полтавщині двох рятувальників та двох цивільних

У ніч на 5 травня російські війська здійснили черговий воєнний злочин, атакувавши об’єкт газовидобування на Полтавщині. Підступний повторний удар забрав життя чотирьох людей, серед яких – двоє співробітників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Загибель рятувальників на Полтавщині

«Вночі ворог атакував обʼєкт газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник вдарив по людях ракетою. На жаль, внаслідок отриманих травм загинули два рятувальника», – написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Віктор Кузьменко – Герой України, заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини. Під його керівництвом після удару по Полтаві у 2024 році було врятовано 17 людей. На рахунку Віктора понад 50 надскладних операцій з ліквідації наслідків обстрілів.

Дмитро Скриль – пожежний-рятувальник, який віддав службі понад 20 років. Він був фахівцем з гасіння складних пожеж на нафтогазових об’єктах і завжди працював на найважчих ділянках.

Рятувальник Дмитро Скрипаль фото: ДСНС Полтавщини

Постраждалі та наслідки удару по Полтавщині

Загалом внаслідок повторного удару:

Загинуло 4 людини (2 рятувальники та 2 цивільні особи);

8 осіб отримали поранення;

23 рятувальники травмовані, троє з них перебувають у важкому стані – лікарі борються за їхні життя.

«Це свідомі удари по тих, хто рятує життя. Ми фіксуємо кожен воєнний злочин РФ. Ворог має понести відповідальність за вбивства українців», – зазначив міністр.

«Главком» писав, що у ніч на 5 травня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Полтавську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок влучань у Полтавському районі зафіксовано численні жертви, значні руйнування інфраструктури та масштабні відключення газу. Нічна атака стала однією з найкривавіших для області за останній час. Станом на ранок вівторка підтверджено загибель 4 людей.

Кількість поранених стрімко зросла до 31 особи. Потерпілі мають травми різного ступеня тяжкості, їм надається невідкладна допомога в медичних закладах області.

Нагадаємо, цієї ж ночі ворог атакував Київщину, де постраждали мешканці Броварського та Вишгородського районів.