Окупанти встановили протитанкові міни поблизу Веселої Гори – ОБСЄ



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Міни зафіксовані біля автодороги неподалік населеного пункту Крута Балка Донецької області

Міни були зафіксовані під час спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території

Окупанти поблизу Веселої Гори встановили вісім протитанкових мін. Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікованого 10 вересня, повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що міни були зафіксовані під час спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території.

«7 вересня поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області виявлено три ями, вириті між смугами руху автодороги. За оцінкою СММ, вони нагадують раніше зафіксовані вертикальні ніші під автодорогою неподалік населеного пункту Крута Балка Донецької області, всередині яких спостерігачі виявили саморобний підривний заряд. Того ж дня було вчергове зафіксовано вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автодороги поблизу Веселої Гори, які, за оцінкою, належать збройним формуванням РФ», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає українська сторона СЦКК, своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей та Додаткових домовленостей, які були досягнуті в рамках ТКГ від 22 липня 2020 року про припинення вогню.

Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що інспекція українських позицій може відбутися через кілька днів.

Як повідомлялося, на засіданні Тристоронньої контактної групи 9 вересня учасники консультацій домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника ОБСЄ і окупаційних сил РФ. Очікувалося, що інспекція відбудеться 10 вересня о 14:00.

Після інформації про проведення інспекції на Донбасі Рух опору капітуляції анонсував на 19.00 10 вересня акцію протесту біля держдачі президента Володимира Зеленського в Конча-Заспі.

У результаті спільна інспекція не відбулася. За даними ЗМІ, причиною стало те, що Росія і підконтрольні їй бойовики висунули нові, неузгоджені раніше вимоги.

10 вересня о 14:15 російсько-окупаційні війська стріляли зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

До слова, в Офісі президента Зеленського пояснили причини зриву інспекції українських позицій.

Як повідомлялося, 10 вересня російські окупаційні війська тричі обстрілювали позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Шуми, Золоте та Золоте-5. Втрат серед українських захисників не зафіксовано.